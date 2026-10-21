Koper Hilang saat Liburan ke Eropa, Warga Surabaya Gugat Qatar Airways Rp 206 Juta

JawaPos.com - Pasangan suami-istri asal Surabaya Djajanto Irawan dan Fanny Gondo tengah berupaya mendapat ganti rugi atas kelalaian Qatar Airways Group Q.S.C.S.

Itu karena empat koper milik mereka hilang saat terbang ke Eropa dengan maskapai tersebut.

Mereka sebenarnya telah melaporkan perkara tersebut kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Surabaya.

Hasilnya, maskapai penerbangan premium kelas dunia itu diminta membayar Rp 206 juta kepada Djajanto dan Fanny.

Namun, bukannya membayar sesuai putusan BPSK. Qatar Airways Group Q.S.C.S justru mengajukan pembatalan putusan di Pengadilan Negeri Surabaya, (21/10/2026).

Gugatan perdata tersebut terdaftar dengan nomer perkara 1135/Pdt.Sus-BPSK/2026/PN Sby. Agenda kali ini masuk pada penyerahan barang bukti oleh kedua belah pihak.

Usai sidang, kuasa hukum Qatar Airways, saat ditemui memilih tidak mau berkomentar. "Maaf. Saya tidak bisa berkomentar," kata pria yang memakai baju batik warna dominan cokelat yang enggan menyebutkan namanya itu.

Sementara itu, tergugat Djajanto Irawan menceritakan kasus kelalainya maskapai itu bermula saat ia dan istrinya melakukan perjalanan dalam rangka liburan ke berbagai negara