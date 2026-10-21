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Ardini Pramitha
Rabu, 21 Oktober 2026 | 20.27 WIB

14 Tahun Buron, DPO Terpidana Kasus Penipuan Akhirnya Tertangkap Tim Tabur Kejari Surabaya

Nunik Indah Rini, buron terpidana kasus penipuan selama 14 tahun akhirnya tertangkap juga oleh Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.&nbsp; (Humas Kejari Surabaya) - Image

Nunik Indah Rini, buron terpidana kasus penipuan selama 14 tahun akhirnya tertangkap juga oleh Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.&nbsp; (Humas Kejari Surabaya)

JawaPos.com - Nunik Indah Rini, buron terpidana kasus penipuan selama 14 tahun akhirnya tertangkap juga oleh Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. 

Nunik diamankan di salah satu restoran cepat saji di Surabaya barat, Selasa (20/10/2026) sekitar pukul 13.45 WIB. 

Plh Kasi Intelejen Fendi Nugroho mengatakan bahwa Nunik dinyatakan bersalah dalam dugaan tindak pidana penipuan yang diputuskan oleh Mahkamah Agung RI Nomor : 989 K/Pid/2012 tertanggal 9 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap. 

"Atas perbuatannya, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman pidana penjara selama dua tahun kepada terpidana," kata Fendi, Rabu (21/10).

Fendi menjelaskan penangkapan itu bermul saat Tim Intelijen Kejari Surabaya menerima informasi dari Seksi Tindak Pidana Umum terkait keberadaan daftar pencarian orang (DPO) pukul 09.30 WIB. 

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim segera melakukan pemantauan dan pelacakan (open tracking). 

Sekitar pukul 12.30 WIB, tim mendeteksi keberadaan terpidana yang sedang menyantap makan siang di sebuah restoran cepat saji dan langsung mengerahkan Tim Tabur menuju lokasi.

"Tim Tabur tiba di lokasi restoran pada pukul 13.25 WIB dan langsung melakukan pengintaian guna memastikan identitas target. Setelah memastikan bahwa orang tersebut benar adalah Nunik Indah Rini, tim langsung melakukan penangkapan," katanya. 

Saat ditangkap, terpidana bersikap kooperatif dan berhasil diamankan tanpa adanya gangguan maupun ancaman yang berarti.

Editor: Sabik Aji Taufan
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