Darurat Karhutla dan Kekeringan di Jatim, Khofifah Terbitkan SE Imbauan Salat Istisqa

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memimpin Rakor Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di posko penanganan kebakaran Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo, Prigen, Pasuruan, Selasa (20/10) malam. (Kominfo Jatim)
JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut turunnya hujan menjadi harapan untuk penanganan karhutla maupun kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Jatim.
Maka dari itu, Khofifah mengajak masyarakat memperkuat ikhtiar spiritual melalui pelaksanaan Salat Istisqa.
Ajakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 400.8.1/37860/011.2/2026 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Salat Istisqa, yang ditetapkan di Surabaya pada 20 Oktober 2026.
"Kemarin-kemarin sifatnya seruan lisan tapi saat ini saya menandatangani surat edaran kepada pesantren, pimpinan organisasi Islam, Dewan Masjid, MUI, untuk bisa menyelenggaran Salat Istisqa secara lebih masif, mohon kepada Allah untuk menurunkan hujan yang manfaat dan membawa rahmat," kata Khofifah, Rabu (21/10).
Surat edaran tersebut ditujukan kepada bupati atau wali kota se-Jawa Timur, pimpinan Ormas Islam, serta pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur. Penerbitannya memperhatikan kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah.
Khofifah mengungkapkan, hingga awal Oktober 2026, ada 25 kabupaten/kota yang telah menetapkan status kedaruratan kekeringan.
Melalui surat edaran tersebut, Khofifah meminta para pihak menggerakkan dan memfasilitasi pelaksanaan Salat Istisqa di tingkat kabupaten/ kota, kecamatan, hingga desa/ kelurahan, khususnya di daerah terdampak kekeringan.
Pelaksanaannya diharapkan melibatkan unsur Forkopimda, ulama, tokoh agama, Ormas Islam, takmir masjid, pondok pesantren, aparatur sipil negara (ASN), serta seluruh lapisan masyarakat.
Selain melaksanakan Salat Istisqa, masyarakat juga diajak memperbanyak istigfar, sedekah, dan doa memohon turunnya hujan, sekaligus menjaga serta menghemat penggunaan air.
Surat edaran itu juga menekankan penguatan sinergi untuk membantu masyarakat terdampak kekeringan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.
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