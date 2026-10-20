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Dadang Kurnia
Rabu, 21 Oktober 2026 | 00.48 WIB

Atasi Karhutla di Lokasi Ekstrem, Wagub Emil Fokuskan Sekat Bakar dan Utamakan Keselamatan Petugas

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. (Dok Dadang Kurnia/JawaPos.com). - Image

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. (Dok Dadang Kurnia/JawaPos.com).

JawaPos.com - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak membeberkan sejumlah langkah yang diambil dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah pegunungan di Jatim.

Untuk titik api di lokasi ekstrem yang tidak mungkin disentuh jalur darat, tim gabungan difokuskan pada pembuatan perimeter dan sekat bakar atau ilaran.

Langkah pencegahan tersebut diambil guna menghentikan laju pergerakan api agar tidak semakin meluas melahap vegetasi hutan maupun merembet mendekati pemukiman warga.

"Yang tidak bisa dijangkau itu artinya fokus kita adalah antisipasi membuat sekat bakar. Jangan sampai dia melebar ke pemukiman dan tidak boleh meluas. Jadi, titik maksimal yang bisa dijangkau oleh darat, itu harus distop," tegas Emil di Surabaya, Selasa (20/10).

Emil menjelaskan, untuk kawasan yang menjadi kewenangan langsung Pemprov Jatim, seperti Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, personel gabungan dari Polisi Hutan (Polhut), Manggala Agni, dan relawan terlatih telah diterjunkan ke titik-titik batas aman.

Pemprov Jatim menyiagakan sedikitnya 53 personel Manggala Agni yang bahu-membahu menahan rembetan api di area batas perimeter darat.

Kendati proses penyekatan diakibatkan oleh titik api di ketinggian ekstrem yang sulit diakses manusia, Emil mengingatkan seluruh jajaran agar senantiasa mendahulukan keselamatan jiwa dalam bertugas.

"Ini semuanya bahu-membahu untuk kemudian melakukan upaya pemadaman atau penyekatan. Tapi ingat satu kata kuncinya adalah tidak boleh ada petugas yang kemudian menjadi korban. Safety tetap menjadi prioritas nomor satu," tegas mantan Bupati Trenggalek tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun pada periode Agustus hingga September, sebaran titik api karhutla di Jawa Timur didominasi kawasan konservasi nasional.

Sebanyak 79 persen titik api terdeteksi berada di kawasan konservasi Taman Nasional, 14 persen di wilayah Perum Perhutani, dan 7 persen berada di area Tahura Raden Soerjo. Guna menangani wilayah perhutani dan taman nasional, Pemprov Jatim terus mengintensifkan koordinasi bersama Kementerian Kehutanan serta instansi terkait.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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