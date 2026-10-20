Keluarga Korban Kecewa Pasca Keputusan Pembinaan Bagi Pelaku Perundungan Anak Down Syndrome

JawaPos.com - Ayah anak down syndrome Z (10) yang meninggal karena perundungan, Selaras Abdul Wahid, mengaku kecewa terhadap keputusan bersama yang diberikan kepada dua pelaku perundung anaknya hingga tewas.

Sebab keputusan pembinaan enam bulan bagi K (10) tidak bisa mengembalikan hidup putranya. Sementara satu terduga pelaku lainnya F (8) menjalani pendidikan di pondok pesantren.

Namun, tak banyak yang bisa dilakukan. Sebab, keputusan bersama yang dihasilkan itu telah mengacu pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa terhadap anak yang belum berusia 12 tahun.

Dalam amanat Undang-undang, penyidik bersama pembimbing kemasyarakatan serta pekerja sosial mengambil keputusan untuk mengembalikan anak kepada orang tua, wali, atau mengikut sertakan dalam program pendidikan pembinaan dan pembimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kalau cuma maksimal 6 bulan saya tidak terima. Sangat-sangat kecewa," kata Selaras dihubungi JawaPos.com, Selasa (20/10). Dirinya menilai keputusan pembinaan itu belum setimpal, dengan perbuatan pelaku yang menghilangkan nyawa anaknya. Dia meminta kepada pemerintah agar kembali menguji UU Perlindunga anak.

“Saya terus berusaha untuk mendapatkan keadilan untuk almarhum. UU perlindungan anak harus diubah atau direvisi,” katanya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Keluarga Korban, Mohammad Rizki Abdullah, mengatakan, pihak kepolisian bergerak sesuai dengan undang undang. “Tentunya tidak bisa memaksakan diri, walaupun bisa jadi juga marah terhadap perbuatan pelaku ini,” ujar Mohammad Rizki, dihubungi lewat sambungan telepon, Selasa (20/10).

Menurutnya, dalam perkara ini berpedoman pada undang undang terkait peradilan anak, yang mengatur bahwa jika pelaku berusia di bawah 12 tahun, maka tidak bisa dipenjara.