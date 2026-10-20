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Ardini Pramitha
Selasa, 20 Oktober 2026 | 22.31 WIB

Wali Kota Eri Pastikan Cak Surabaya 2019 yang Tersandung Narkoba Dicabut Gelarnya

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Ardini Pramitha/JawaPos.com&nbsp; - Image

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Ardini Pramitha/JawaPos.com&nbsp;

 JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Alumni Cak Surabaya 2019, Ronzah Adenin, yang tersandung kasus narkoba dicabut gelarnya. 

Diketahui, Ronzah ditangkap Sat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya di rumahnya Kecamatan Dukuh Pakis dengan barang bukti satu paket sabu seberat 0,18 gram. 

"Jikalau ada hal yang seperti ini maka seluruhnya Cak yang pernah disandang atau kalau dia perempuan Ning yang pernah disandang ya kan kami lepas (gelarnya). Jadi kami akan tarik, kami akan lepas dari dia pernah menjadi Cak Surabaya," kata Eri di Balai Kota Surabaya, Selasa (20/10/2026). 

Eri menyampaikan bahwa kasus ini merupakan ranah personal dan tidak ada sangkut pautnya dengan gelar Cak yang diterima Ronzah. 

"Semoga yang ini kan orang Surabaya personal ya kalau dia sudah seperti ini ya dia harus menanggung dari kegiatannya dia. Ya hukum saja seberat-beratnya," katanya. 

Dari kejadian ini, Eri meminta agar seluruh Cak dan Ning Kota Surabaya tetap berpegang teguh pada hal-hal yang positif.

Sebab, gelar Dita Pariwisata yang sandangnya merepresentasikan Kota Surabaya. 

"Saya berharap dari saya mem- minta kepada seluruh Cak dan Ning Kota Surabaya Cak dan Ning ini kan membawa nama besar Kota Surabaya untuk sebagai duta pariwisata. Maka tolong jaga nama Kota Surabaya sehingga orang percaya dengan duta wisata Kota Surabaya," tandas Eri. 

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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