Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Senin, 19 Oktober 2026 | 22.41 WIB

Komnas PA Jatim Kawal Kasus Kematian Anak Down Syndrome di Surabaya, Soroti Peran Keluarga

Ilustrasi kematian akibat penganiayaan. Ridwan Triatmodjo/Antara - Image

Ilustrasi kematian akibat penganiayaan. Ridwan Triatmodjo/Antara

JawaPos.com - Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), turut prihatin atas kejadian meninggalnya seorang anak down syndrome, asal Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya inisial Z (10). 

Korban meninggal akibat dugaan tindakan kekerasan, dari kedua temannya Upin dan Ipin (nama samaran), saat korban bermain di teras rumah, Sabtu (12/9/2026).

Ketua Komnas PA Jawa Timur Febri Kurniawan, berharap kejadian ini menjadi bahan evaluasi, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.

“Upaya kami adalah melakukan pengawasan, terhadap penegakan hukumnya, kemudian memeriksa psikologis pelaku,” ujar Febri, Minggu (19/10/2026). 

Pemeriksaan tidak hanya kepada pelaku saja, tetapi juga keluarganya, khususnya kedua orang tua kedua anak tersebut.

“Tentunya ini tidak bisa dilihat secara sosok pelaku dan korban, tetapi siapa orang yang dekat, dalam arti keluarga itu, khususnya orang tua dan ibu,” ungkapnya.

“Kami juga memeriksa keluarga korban dan keluarga pelaku juga. Harapan kami kejadian ini semoga jadi tanggung jawab, masyarakat, maupun lingkungan sekitar,” imbuh Febri.

Pihaknya juga menyampaikan belasungkawa, serta mendoakan keluarga almarhum supaya diberikan kekuatan, maupun ketabahan menghadapi ujian ini.

“Kami semua akan tetap melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan berdampingan sosial terhadap keluarga korban dan juga keluarga pelaku,” tandas Febri.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Alasan Ruben Onsu Tak Hadiri Undangan Klarifikasi Komnas Anak Terkait Aduan Sarwendah  - Image
Entertainment

Alasan Ruben Onsu Tak Hadiri Undangan Klarifikasi Komnas Anak Terkait Aduan Sarwendah 

Minggu, 4 Oktober 2026 | 16.05 WIB

YouTuber Bigmo Sudah Minta Maaf, Kenapa Komnas PA Tetap Melapor?  - Image
Entertainment

YouTuber Bigmo Sudah Minta Maaf, Kenapa Komnas PA Tetap Melapor? 

Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.05 WIB

Komnas PA Resmi Laporkan Bigmo ke Polda Metro Jaya Terkait Dugaan Eksploitasi Anak - Image
Entertainment

Komnas PA Resmi Laporkan Bigmo ke Polda Metro Jaya Terkait Dugaan Eksploitasi Anak

Kamis, 1 Oktober 2026 | 23.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore