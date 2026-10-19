Komnas PA Jatim Kawal Kasus Kematian Anak Down Syndrome di Surabaya, Soroti Peran Keluarga

JawaPos.com - Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), turut prihatin atas kejadian meninggalnya seorang anak down syndrome, asal Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya inisial Z (10).

Korban meninggal akibat dugaan tindakan kekerasan, dari kedua temannya Upin dan Ipin (nama samaran), saat korban bermain di teras rumah, Sabtu (12/9/2026).

Ketua Komnas PA Jawa Timur Febri Kurniawan, berharap kejadian ini menjadi bahan evaluasi, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.

“Upaya kami adalah melakukan pengawasan, terhadap penegakan hukumnya, kemudian memeriksa psikologis pelaku,” ujar Febri, Minggu (19/10/2026).

Pemeriksaan tidak hanya kepada pelaku saja, tetapi juga keluarganya, khususnya kedua orang tua kedua anak tersebut.

“Tentunya ini tidak bisa dilihat secara sosok pelaku dan korban, tetapi siapa orang yang dekat, dalam arti keluarga itu, khususnya orang tua dan ibu,” ungkapnya.

“Kami juga memeriksa keluarga korban dan keluarga pelaku juga. Harapan kami kejadian ini semoga jadi tanggung jawab, masyarakat, maupun lingkungan sekitar,” imbuh Febri.

Pihaknya juga menyampaikan belasungkawa, serta mendoakan keluarga almarhum supaya diberikan kekuatan, maupun ketabahan menghadapi ujian ini.