Kasus Perundungan Anak Down Syndrome di Surabaya, Pelaku Jalani Perawatan di RSJ

Ilustrasi Strategi Membangun Keberanian Anak Hadapi Bullying (gpointstudio/freepik)
JawaPos.com - Pelaku terduga perundungan kepada anak down syndrome, Z, 10, warga Kecamatan Rungkut Surabaya, kini jalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur.
Langkah ini dilakukan untuk menentukan langkah selanjutnya terkait kasus tersebut.
Kepala DP3APPKB Kota Surabaya Ida Widayati menyampaikan saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan kepolisian guna memastikan kebutuhan penanganan anak dapat ditindaklanjuti.
“Kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar anak yang diduga terlibat juga mendapatkan penanganan yang sesuai. Saat ini, anak tersebut menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Menur untuk pemeriksaan dan pendalaman kondisi psikologisnya," kata Ida, Senin (19/10/2026).
"Nantinya, langkah penanganan selanjutnya akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tenaga profesional,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemkot juga memberikan pendampingan keluarga korban sebagai upaya penguatan.
“Keluarga korban membutuhkan pendampingan,” kata Ida.
Diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula ketika korban tengah bermain di teras rumah, Sabtu (12/9/2026), sekira pukul 08.00 WIB.
Kemudian dihampiri dua temannya inisial Upin dan Ipin (nama samaran), yang masih merupakan tetangga korban.
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Jawa Pos
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