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Ardini Pramitha
Senin, 19 Oktober 2026 | 20.16 WIB

Eri Cahyadi Siapkan Pembenahan Sistem Puskesmas di Surabaya pada 2027, Pelayanan Disamakan Dengan RS

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Diskominfo Surabaya) - Image

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Diskominfo Surabaya)

JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyiapkan pembenahan pada seluruh puskesmas di Kota Surabaya pada 2027. Pembenahan tersebut mencakup penataan sistem pelayanan, pengaturan alur antrean pasien, hingga penyediaan ruang tunggu yang lebih nyaman dan sesuai kebutuhan pasien.

Eri mengatakan sistem pelayanan puskesmas ke depan akan disamakan dengan rumah sakit. Terutama dalam hal pendaftaran melalui aplikasi e-Health. Dengan sistem tersebut, pasien diharapkan tidak perlu mengantre terlalu lama saat datang ke puskesmas.

Menurutnya, pasien yang telah mendaftar melalui e-Health harus mendapatkan pelayanan sesuai alur dan waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, pasien yang datang langsung ke lokasi tetap akan dilayani melalui jalur tersendiri setelah pasien yang terdaftar melalui aplikasi selesai mendapatkan pelayanan.

“Jadi puskesmas itu harus sama dengan rumah sakit, bahwa pendaftarannya melalui e-Health. Jadi tidak langsung datang. Kalau dia langsung datang, maka dia ada tempat ruang tunggu tertentu yang dia akan dilayani setelah yang di e-Health itu selesai,” kata Eri pada Senin (19/10).

Dia menjelaskan penataan tersebut diperlukan untuk menghindari antrean yang tidak teratur dan mencegah pasien saling mendahului. Selain memperbaiki sistem pendaftaran, Pemkot Surabaya juga merencanakan pembangunan dan penataan ruang tunggu di seluruh puskesmas pada 2027.

Editor: Diar Candra
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