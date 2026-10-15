DLH Surabaya Tangkap Tangan 4 Pelaku Buang Sampah Sembarang, Disanksi Administrasi

Kepala DLH Kota Surabaya M Fikser. (Diskominfo Surabaya)
JawaPos.com - Sebanyak empat masyarakat di Surabaya kedapatan membuang sampah sembarangan, Rabu (14/10/2026).
Mereka tertangkap tangan saat tim Yustisi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya melakukan pemantauan Jalan Tengku Umar, Jalan Sam Ratulangi, dan Jalan Pandegiling.
Kepala DLH Kota Surabaya M Fikser mengatakan sebagai efek jera, masing-masing pelanggar dikenai denda administratif sebesar Rp 75.000.
"Para pelanggar juga diberikan sanksi sosial berupa kewajiban membersihkan sampah liar di area tersebut," ujar Fikser, Kamis (15/10/2026).
Fikser menjelaskan, penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya DLH Surabaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
"Pembuangan sampah sembarangan tidak hanya mengganggu keindahan kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan lingkungan apabila tidak ditangani dengan baik," katanya.
Fikser mengatakan bahwa kebersihan kota merupakan tanggungjawan bersama, bukan hanya pemerintah.
Maka dari itu, dia mengajak seluruh masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya.
"Kesadaran sederhana tersebut menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan lingkungan kota yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga," pesannya.
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