Stok Pertalite Kosong di Sejumlah SPBU Surabaya, Pertamina Sebut Dalam Tahap Pemulihan

Antrean bahan bakar non Pertalite pada SPBU di wilayah Surabaya (Dok Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com – Pada Kamis (15/10) santer beredar kabar sejumlah SPBU di Surabaya yang mengalami kekosongan bahan bakar mesin (BBM) jenis pertalite. Hasil pantauan JawaPos.com pada Kamis (15/10) hingga pukul 13.00 WIB Pertalite di SPBU di Jalan Gubeng, Jalan Arjuno, Jalan Diponegoro, dan Jalan Manyar habis.
Dengan kekosongan Pertalite mau tidak mau, kendaraan roda dua atau empat masyarakat pun beralih ke Pertamax atau Pertamax turbo. Untuk mendapatkan Pertamax atau Pertamax turbo, masyarakat pun harus antre untuk mendapatkan pasokan bagi kendaraannya.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi mengatakan Pertamina mengatakan saat ini Pertamina berupaya untuk mengoptimalkan pasokan BBM di sejumlah SPBU di Surabaya.
"Kami berupaya menjaga ketersediaan BBM di SPBU melalui pengaturan pasokan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan tetap memperhatikan kondisi stok dan kelancaran pelayanan di lapangan,” ujar Ahad dalam keterangan pers yang diterima JawaPos.com pada Kamis (15/10).
Ahad menyampaikan bahwa saat ini pasokan BBM di Surabaya mulai memasuki tahap pemulihan. Untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Surabaya, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus juga mengoptimalkan pasokan dari depot penyangga lainnya serta memprioritaskan pengiriman ke SPBU yang mengalami peningkatan konsumsi.
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