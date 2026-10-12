Khofifah Klaim Kemiskinan Ekstrem di Jatim Tinggal 0,29 Persen, Nyaris Nol

JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengklaim bahwa angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur nyaris berhasil dituntaskan dan kini berada di level sangat rendah, yakni di angka 0,29 persen.

Capaian tersebut ia pamerkan saat memimpin Upacara Peringatan HUT ke-81 Provinsi Jawa Timur yang digelar di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (12/10).

Menurut dia, keberhasilan menekan angka kemiskinan ekstrem ini merupakan buah dari ikhtiar kolektif dan kerja keras seluruh elemen masyarakat di Jawa Timur, melalui salah satu pilar Program Nawa Bhakti Satya, yakni Jatim Sejahtera.

"Berdasarkan data per Maret 2026, kemiskinan ekstrem di Jawa Timur karena kerja keras kita semua nyaris berhasil kita tuntaskan karena berada pada angka 0,29 persen," ujar Khofifah mengungkapkan rasa syukurnya.

Ia berharap tren positif ini dapat terus dimaksimalkan ke depannya, sehingga target nol persen kemiskinan ekstrem di Jawa Timur segera terwujud secara paripurna.

Khofifah membeberkan, strategi utama dalam mengorkestrasi pembangunan di Jawa Timur bertumpu pada penguatan dari tingkat bawah, dengan menjadikan desa sebagai episentrum kemajuan ekonomi.

Pendekatan berbasis perdesaan ini terbukti ampuh menggerakkan roda ekonomi kerakyatan secara merata. Saat ini, Jawa Timur tercatat memiliki sebanyak 4.716 desa mandiri.

Capaian tersebut didorong kuat oleh peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang optimal serta masifnya program perluasan desa devisa yang memberikan nilai tambah bagi produk-produk lokal.

Melalui penguatan ekonomi dari tingkat desa, Khofifah berharap komoditas dan potensi lokal tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan regional, tetapi juga siap bersaing di pasar global.

Baca Juga:Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Mengajak Masyarakat Bersama Jogo Jatim