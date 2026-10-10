Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 23.26 WIB

Hiperhu Tak Setuju Diskotek Baru di Surabaya Distop, Usulkan Konsep Las Vegas

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Ketua Hiperhu George Handiwiyanto. (ISTIMEWA/RADAR SURABAYA) - Image

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Ketua Hiperhu George Handiwiyanto. (ISTIMEWA/RADAR SURABAYA)

JawaPos.com - Penolakan diskotek baru oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ditentang Himpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Hiperhu) Kota Surabaya.

Ketua Hiperhu Kota Surabaya George Handiwiyanto mengusulkan zona khusus RHU yang terpisah dari kawasan tempat tinggal warga, selerti Las Vegas di Amerika Serikat.

Itu bila persoalannya adalah dampak sosial akibat lokasi hiburan malam yang dinilai berdekatan dengan permukiman. 

"Kalau mau ekstrem dan solutif, siapkan satu kawasan khusus, misalnya sekian ratus hektare yang jauh dari masyarakat, khusus untuk pusat RHU. Konsepnya seperti Las Vegas di Amerika," ujarnya, Sabtu (10/10).

"Ini bukan lokalisasi yang berkesan negatif, melainkan pemusatan area agar pengawasan mudah dan tidak mengganggu masyarakat," lanjutnya.

Menurut George, Pemkot Surabaya seharusnya lebih selektif dalam memberikan izin, bukan melarang total penambahan tempat hiburan.

Penolakan diskotek baru, ujar George, bukan solusi tepat untuk menata industri hiburan malam di Surabaya.

"Jadi, mungkin kata-kata yang tepat adalah lebih selektif dalam memberikan izin untuk meminimalisasi dampak, bukan melarang penambahan. Misalnya, RHU baru diarahkan ke pertokoan besar dengan desain fasad depan yang tidak terlihat norak atau mencolok," jelasnya.

Padahal, kata George, RHU menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya yang cukup besar, yakni Rp 12,77 miliar hingga Oktober 2026. 

Selain pendapatan daerah, menurutnya, keberadaan tempat hiburan malam juga menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ancaman Kesehatan Mengintai Warga Surabaya, Kasus Heat Stroke Meningkat - Image
Surabaya Raya

Ancaman Kesehatan Mengintai Warga Surabaya, Kasus Heat Stroke Meningkat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 20.00 WIB

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak - Image
Surabaya Raya

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 19.00 WIB

Nostalgia Jersey Persebaya Surabaya 2004, Bonek dan Bonita Bisa Bernostalgia di PRJ 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Nostalgia Jersey Persebaya Surabaya 2004, Bonek dan Bonita Bisa Bernostalgia di PRJ 2026

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 17.52 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore