Pemkot Surabaya Turun Tangan Atasi Dugaan Pungli di Romokalisari Akses ke GBT 

Pemkot Surabaya hentikan dugaan pungli di Jalan Romokalisari akses menuju GBT. Kini, gardu telah dibongkar. (Diskominfo Surabaya).
JawaPos.com - Pemerintah Kota Surabaya turun tangan atasi dugaan pungutan liar (pungli) kepada pengendara truk yang hendak melintas di Jalan Romokalisari mengarah ke Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).
Kasus pungli itu mencuat melalui pengaduan hotline Lapor Cak Eri dan kemudian viral di media sosial.
Berdasarkan laporan masyarakat, pungli itu mengatasnamakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Romokalisari.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan menjelaskan bahwa besaran pungutan disebut berkisar Rp 2.000 hingga Rp 5.000.
"Setiap kendaraan yang lewat di situ dihentikan dan diminta membayar Rp2.000 sampai Rp5.000. Yang menarik uang ini katanya warga, yang ada ketuanya LPMK," kata Eri, Jumat (9/10/2026).
Padahal, LPMK tidak memiliki kewenangan melakukan pungli kepada masyarakat.
Menurut Eri, LPMK bertugas untuk mengoordinasikan berbagai kebutuhan dan kepentingan warga di lingkungan kelurahan.
"LPMK ini tugasnya terkait dengan kampungnya masing-masing. Mengoordinasikan terkait kebaikan kampung, seperti mengatasi banjir, kemudian menyelesaikan saluran dan lain-lain, itu tugas LPMK. Dan tidak boleh memungut biaya, memungut uang apapun," katanya.
Maka dari itu, dia meminta camat dan lurah melakukan turun tangan untuk mengentikan pratik terlarang itu. Rapat koordinasi yang berlangsung pada Senin (5/10/2026) ternyata berjalan cukup alot.
Namun, setelah dilakukan pendekatan lebih dalam, gardu yang berada di lokasi tersebut dibongkar untuk menghentikan praktik pungli.
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