Polresta Sidoarjo Dalami Kasus Penyelundupan Sabu dalam Ayam Goreng Krispi ke Lapas Porong

JawaPos.com - Kanit I Satresnarkoba Polresta Sidoarjo Iptu Deti Meivani mengaku telah menerim laporan terkait upaya penyelundupan narkotika jenis sabu ke Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo, Selasa (6/10).

Barang haram tersebut coba diselundupkan pengunjung berinisial AM (62) dalam potongan ayam goreng krispi.

Deti mengaku, pihaknya tengah melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan dan peran masing-masing pihak.

Termasuk terhadap AM yang membawa barang tersebut ke lapas, polisi bakal meminta keterangan untuk mengungkap asal-usul sabu serta pihak lain yang terlibat.

"Kami menerima laporan dan langsung menindaklanjuti. Nanti akan kami dalami untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," ujarnya, Rabu (7/10).

Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas 1 Surabaya, Anak Agung Gde Joni menjelaskan, awalnya AM mendaftar untuk mengantarkan paket makanan bagi seorang warga binaan berinisial BSN (21), terpidana kasus narkotika dengan vonis 8 tahun penjara subsider 3 bulan.

"BSN mengaku ayam tersebut merupakan titipan untuk narapidana lain berinisial MAB (28), yang juga merupakan narapidana kasus narkotika dengan hukuman 7 tahun subsider 3 bulan," ujarnya.

Berdasarkan keterangan MAB, aksi penyelundupan barang haram ini diarsiteki warga binaan lain berinisial DD (28), yang juga merupakan narapidana kasus narkotika dengan hukuman 7 tahun subsider 4 bulan.

DD berperan mengoordinasikan jaringan di luar lapas untuk meracik paket sabu di dalam potongan ayam goreng krispi. Paket tersebut kemudian diserahkan kepada AM saat bertemu di kawasan luar area lapas sebelum akhirnya dibawa masuk ke dalam.