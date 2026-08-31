Ratusan Jukir Geruduk Balai Kota Surabaya, Soroti Digitalisasi Parkir

Ratusan Jukir demo di Balai Kota Surabaya. ( Ardini Pramitha/JawaPos.com).
JawaPos.com - Ratusan juru parkir (jukir) yang tergabung dalam Paguyuban Jukir Resmi (PJS) menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota Surabaya, Senin (31/8).
Pantauan JawaPos.com, ratusan jukir tiba di Balai Kota sekitar pukul 10.23 WIB. Mereka ingin menemui langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk menyampaikan aspirasinya perihal masalah parkir.
Ketua PJS Izul Fiqri menyampaikan ada empat tuntutan yang ingin disampaikan. Pertama, soal kebijakan pembayaran parkir yang membingungkan. Masyarakat diminta pakai non tunai, sedangkan jukir setor ke Dishub Surabaya pakai uang tunai.
"Jadi, ada dua, masyarakat diminta non tunai sementara jukirnya diminta setor tunai. Susah, kan? Oleh karena itu, tunggal pembayarannya. Pastikan sekarang juga, mau tunai atau non tunai," kata Izul ditemui di sela-sela demo.
Kemudian, jukir Surabaya meminta perubahan pembagian hasil. Jika sebelumnya 60 persen untuk pemerintah dan 40 persen untuk jukir, diganti 70 persen untuk jukir seperti di Malang
"70 persen wajib untuk jukir. Kota Malang sudah menerapkan, Surabaya belum. Hari ini kita minta Eri Cahyadi menyampaikan bahwa 70 persen bagi hasilnya untuk jukir Kota Surabaya," tegasnya.
Selanjutnya, pelimpahan bagi hasil yang diterima oleh jukir tidak diberikan hari itu juga, tetapi beberapa hari baru diterima. Sedangkan mereka merasa ada keluarga di rumah yang harus diberi makan.
"Saat ini, dengan non tunai, pelimpahan bagi hasilnya bisa besok, bisa satu minggu lagi. Sementara istri, anak jukir perlu makan. Hasil setiap hari bekerja itu untuk beli makan, beli beras di sore harinya. Oleh karena itu kita minta, pelimpahan bagi hasil untuk jukir kalau misalnya non tunai, di hari yang sama maksimal jam 5 sore. Sehingga di sore hari istri jukir, anak jukir bisa belanja kebutuhan sehari-hari," urainya.
Terakhir soal asuransi kehilangan barang dan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk jukir. Menurutnya, jukir adalah pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi.
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Jawa Pos
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