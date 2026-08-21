BCA Expo 2026 Digelar di Surabaya, Tawarkan Bunga KPR dan KKB

Opening ceremony BCA Expo di Mal Ciputra World Surabaya yang digelar selama tiga hari mulai 21-23 Agustus. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)
JawaPos.com - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menggelar BCA Expo 2026 di Mal Ciputra World Surabaya pada 21-23 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian BCA Expo yang selanjutnya akan digelar di enam kota lainnya.
Kepala Kantor Wilayah III BCA Widjaya Stephen, mengatakan, dipilihnya Surabaya sebagai lokasi pembuka bukan tanpa alasan.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan BCA terhadap potensi pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya Jawa Timur dan kawasan Gerbangkertosusila.
“Expo kali ini memang agak berbeda. Ini merupakan expo pembuka untuk promo expo nasional. Kami ingin mendukung potensi pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah,” kata Widjaya saat konferensi pers di Surabaya, Jumat (21/8).
Dia menyebut Jawa Timur memiliki kontribusi sekitar 14,52 persen terhadap perekonomian nasional. Sementara kawasan Gerbangkertosusila menyumbang sekitar 49 persen dari perekonomian Jawa Timur.
“Kami berharap potensi ekonomi di daerah bisa bertumbuh dengan baik seperti Jakarta. Karena itu, untuk pertama kalinya BCA Expo ditaruh di Surabaya sebagai pembuka,” ujarnya.
BCA Expo Surabaya 2026 menghadirkan ekosistem pembiayaan dan solusi finansial yang lengkap melalui kolaborasi dengan puluhan mitra developer, dealer otomotif, serta perusahaan anak dan unit kerja BCA.
Selama gelaran BCA Expo Surabaya 2026, BCA menawarkan bunga spesial KPR mulai dari 1,23 persen fixed 1 tahun khusus rumah baru dari mitra developer KPR
BCA, dengan biaya provisi sebesar 0,81 persen.
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