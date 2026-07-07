Nyaris Dihajar Massa, Sopir Hyundai Palisade Pemicu Kecelakaan Maut di Kediri Baru 16 Tahun

Pengemudi mobil Hyundai Palisade yang memicu kecelakaan beruntun di Kota Kediri, dikepung dan nyaris dihajar massa. (Instagram @pehkediri)
JawaPos.com - Pengemudi Mobil Hyundai Palisade diduga menjadi pemicu kecelakaan beruntun di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, menyebabkan satu orang tewas.
Warga dibuat geram setelah mengetahui bahwa pengemudi mobil dengan plat nomor AG 55 SIS tersebut masih di bawah umur, yakni remaja laki-laki berinisial DW, 16 tahun. Ia nyaris dihajar massa karena diduga kebut-kebutan.
Dari video yang beredar di media sosial, warga sempat mengepung mobil putih yang dikendarai DW usai kecelakaan. Pengemudi tidak dapat keluar hingga akhirnya petugas kepolisian tiba dan mengamankannya dari amukan massa.
Kasatlantas Polres Kediri Kota, AKP Tutud Yudho Prastyawan melalui Kanit Gakkum, Ipda Andi Anang Dwi Fauzi Sulaiman membenarkan bahwa pengemudi Hyundai Palisade masih dibawah umur.
“Pengemudi (Hyundai Palisade) masih dibawah umur. Saat ini sudah kami amankan. Namun belum kami mintai keterangan karena masih syok,” ujar Ipda Andi, dikutip dari Jawa Pos Radar Kediri, Selasa (7/6).
"Memang di TKP kerumunan warga banyak, tetapi Alhamdulillah dari pengendara kendaraan tersebut (Hyundai Palisade) kita amankan dan tidak dimassa oleh masyarakat setempat," lanjutnya.
Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri pada Minggu (5/7) sekitar pukul 22.00 WIB.
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