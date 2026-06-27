MLSC All-Stars 2026: Surabaya Comeback, Singkirkan Solo 2-1 dan Lolos ke Semifinal

JawaPos.com – All Stars Surabaya menunjukkan mental juara saat menyingkirkan All Stars Solo pada perempat final MilkLife Soccer Challenge (MLSC) All-Stars 2026, Jumat (26/6). Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Ika Wonda, tim besutan Saidong bangkit untuk membalikkan keadaan dan menang 2-1 demi mengamankan tiket semifinal.

Laga berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Solo tampil percaya diri dan mampu mencuri gol lebih dulu melalui Ika Wonda. Gol tersebut sempat membuat Surabaya berada dalam tekanan, terutama di lini tengah yang beberapa kali kalah dalam duel perebutan bola.

Namun, kondisi itu tidak berlangsung lama. Surabaya perlahan menemukan ritme permainan dan mulai mendominasi penguasaan bola. Pola umpan pendek dari kaki ke kaki yang menjadi identitas tim mulai berjalan efektif hingga memaksa Solo lebih banyak bertahan.

Usaha Surabaya membuahkan hasil pada menit ke-11. Emily Zitara dari SDN Manukan Kulon Surabaya berhasil memanfaatkan peluang untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Gol tersebut mengubah jalannya pertandingan. Surabaya tampil semakin agresif dan berani menekan pertahanan Solo. Di tengah cuaca Kudus yang cukup terik, kedua tim terlibat jual beli serangan, namun Surabaya tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang.

Gol kemenangan akhirnya lahir pada menit ke-24 melalui Jesshica dari SDK Santa Maria Goretti Surabaya. Keunggulan 2-1 berhasil dipertahankan hingga pertandingan usai sekaligus mengantar Surabaya melangkah ke babak semifinal.

Hasil tersebut sekaligus membuktikan prediksi Head Coach MilkLife Soccer Challenge, Jacksen F. Tiago, yang sebelumnya menyebut persaingan perempat final akan berlangsung ketat. Menurut pelatih berlisensi UEFA Pro itu, delapan tim yang lolos memang menunjukkan konsistensi sejak fase grup.

Khusus laga Surabaya kontra Solo, Jacksen menilai duel ini menjadi yang paling menarik karena menjadi satu-satunya pertandingan perempat final yang mempertemukan dua tim yang belum pernah berhadapan sebelumnya. "Di sini kita akan melihat kecerdasan pelatih dalam mengolah tim agar tetap konsisten dan mampu membuat kejutan. Sementara tim yang pernah kalah harus melakukan evaluasi dan mencari momentum kebangkitan. Semua pertandingan punya cerita masing-masing," ujarnya.