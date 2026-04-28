Ada Demo Ojol di Surabaya, Warga Diminta Hindari Jalan Ini Agar Tak Terjebak Macet

JawaPos.com - Ribuan ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Selasa (28/4). Masyarakat diminta untuk menghindari kawasan tersebut agar tidak terjebak kemacetan.

Sebelum menuju ke lokasi aksi, massa ojol kendaraan roda empat dan roda dua dari berbagai daerah berkumpul di frontage road (FR) sisi barat Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya sejak pagi.

Sekitar pukul 09.25 WIB, para peserta aksi bergerak menuju Jalan Indrapura sambil membawa spanduk berisi tuntutan. Mereka juga melakukan orasi secara bergantian dari mobil komando.

Kasat Lantas Polrestabes Surabaya, AKBP Galih Bayu Raditya, menyebut pihaknya telah menyiapkan pengamanan dengan menempatkan personel di sejumlah titik jalur yang dilalui massa aksi.

"Pengamanan pergelaran personel di simpul-simpul jalan yang akan di lalui dari titik kumpul massa unjuk rasa di bundaran waru, kemudian bergerak masuk ke Kota Surabaya," tutur AKP Galih, Selasa (28/4).

Pengawalan dilakukan sejak titik kumpul di Bundaran Waru (Jalan Ahmad Yani), kemudian rute menuju sejumlah instansi seperti kanror Dishub Jatim, Diskominfo Jatim, Polda Jatim, dan berakhir di DPRD Jatim.

Polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi aksi demonstrasi ribuan ojek online. Arus kendaraan dari Jalan Bubutan menuju Jalan Indrapura akan dialihkan ke Jalan Kebon Rojo.

Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Pasar Turi menuju Indrapura akan dialihkan ke Jalan Bubutan, serta Jalan Veteran menuju Indrapura akan dialihkan ke Jalan Stasiun Kota dan Jalan Pahlawan.