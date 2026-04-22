Rabu, 22 April 2026 | 23.28 WIB

Cahyo Harjo Prakoso Raih Penghargaan Tokoh Muda Dedikatif

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya Cahyo Harjo Prakoso menerima penghargaan di Surabaya. (Antara)&nbsp;

 

JawaPos.com–Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya Cahyo Harjo Prakoso menerima penghargaan sebagai Tokoh Muda Dedikatif Penggerak Aspirasi Rakyat atas kiprahnya dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

”Penghargaan ini bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan bagian dari tanggung jawab sebagai wakil rakyat yang harus terus dijalankan secara konsisten,” ujar Cahyo dilansir dari Antara.

Menurut dia, memperjuangkan aspirasi masyarakat merupakan amanah yang melekat pada setiap politisi dan anggota legislatif.

”Ini bukan sesuatu yang terlalu spesial, karena sebagai legislator kami memiliki kewajiban untuk memperjuangkan setiap aspirasi, pertanyaan, dan keluh kesah masyarakat, khususnya di daerah pemilihan kami,” kata Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ini.

Cahyo juga menyebut penghargaan tersebut sebagai hasil kerja kolektif bersama partai, serta dukungan dari para pimpinan Partai Gerindra yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya sebagai representasi generasi muda di kancah politik daerah.

Dia menambahkan, penghargaan itu turut dipersembahkan kepada masyarakat Kota Surabaya yang telah memberikan kepercayaan, serta kepada kader Partai Gerindra yang terus bergerak bersama dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi warga.

Cahyo menegaskan, penghargaan tersebut akan menjadi pemicu untuk meningkatkan kinerja politik ke depan. Terutama dalam memperkuat demokrasi, menjaga stabilitas politik, serta merawat persatuan di tengah masyarakat.

”Ini menjadi penguat semangat kami untuk terus bergerak memperjuangkan aspirasi rakyat sekaligus memperkuat demokrasi, stabilitas politik, dan persatuan masyarakat,” ungkap Cahyo Harjo Prakoso.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Artikel Terkait
Rusak Estetika Kota Surabaya, 4 Pelaku Vandalisme Diganjar Sanksi Sosial Rawat ODGJ - Image
Surabaya Raya

Rusak Estetika Kota Surabaya, 4 Pelaku Vandalisme Diganjar Sanksi Sosial Rawat ODGJ

Rabu, 15 April 2026 | 19.55 WIB

Hemat BBM, Wali Kota Surabaya Targetkan Seluruh Kendaraan Dinas Beralih ke Listrik Mulai Mei 2026 - Image
Surabaya Raya

Hemat BBM, Wali Kota Surabaya Targetkan Seluruh Kendaraan Dinas Beralih ke Listrik Mulai Mei 2026

Rabu, 15 April 2026 | 13.05 WIB

Halal Bihalal Politeknik Ubaya 2026: Jurus Sunyi Memutus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya - Image
Surabaya Raya

Halal Bihalal Politeknik Ubaya 2026: Jurus Sunyi Memutus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya

Jumat, 10 April 2026 | 21.43 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

