Cahyo Harjo Prakoso Raih Penghargaan Tokoh Muda Dedikatif

JawaPos.com–Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya Cahyo Harjo Prakoso menerima penghargaan sebagai Tokoh Muda Dedikatif Penggerak Aspirasi Rakyat atas kiprahnya dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

”Penghargaan ini bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan bagian dari tanggung jawab sebagai wakil rakyat yang harus terus dijalankan secara konsisten,” ujar Cahyo dilansir dari Antara.

Menurut dia, memperjuangkan aspirasi masyarakat merupakan amanah yang melekat pada setiap politisi dan anggota legislatif.

”Ini bukan sesuatu yang terlalu spesial, karena sebagai legislator kami memiliki kewajiban untuk memperjuangkan setiap aspirasi, pertanyaan, dan keluh kesah masyarakat, khususnya di daerah pemilihan kami,” kata Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ini.

Cahyo juga menyebut penghargaan tersebut sebagai hasil kerja kolektif bersama partai, serta dukungan dari para pimpinan Partai Gerindra yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya sebagai representasi generasi muda di kancah politik daerah.

Dia menambahkan, penghargaan itu turut dipersembahkan kepada masyarakat Kota Surabaya yang telah memberikan kepercayaan, serta kepada kader Partai Gerindra yang terus bergerak bersama dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi warga.

Cahyo menegaskan, penghargaan tersebut akan menjadi pemicu untuk meningkatkan kinerja politik ke depan. Terutama dalam memperkuat demokrasi, menjaga stabilitas politik, serta merawat persatuan di tengah masyarakat.