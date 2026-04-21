Separuh Jamaah Calon Haji di Embarkasi Surabaya 2026 Ternyata Lansia

JawaPos.com - Plt Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Haji dan Umrah Jawa Timur, As'adul Anam menyebut hampir separuh jamaah calon haji di Embarkasi Surabaya sudah berusia lanjut alias lansia.

Hal ini disampaikan setelah menyambut kedatangan rombongan dua kelompok terbang (kloter) pertama dari Probolinggo, Kabupaten Malang, dan Kota Surabaya di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Selasa (21/4).

"Kalau lansia, mohon maaf saya belum bisa detailnya, tetapi kalau kemudian dihitung dengan rata-rata, bisa 50 persen jamaah kita adalah lansia, rata-rata mereka sudah berusia di atas 60 tahun," tuturnya.

Sebagai informasi, jumlah jamaah calon haji di Embarkasi Surabaya Tahun 2026 tercatat mencapai sebanyak 44.087 orang, terdiri dari 43.623 jamaah dan 464 petugas kloter, serta terbagi dalam 116 kloter.

Kemudian sebagai salah satu embarkasi terpadat di Indonesia, Embarkasi Surabaya tidak hanya melayani keberangkatan jemaah dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, tetapi juga dari Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, As’adul Anam juga mengatakan bahwa jumlah jamaah lansia tahun 2026 lebih banyak dibanding musim haji sebelumnya. Ditandai dengan kebutuhan kursi roda yang mengalami peningkatan.

Sebelumnya, ratusan jamaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) pertama dan kedua Embarkasi Surabaya Tahun 2026, tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada Selasa (21/4).

Dari pantauan JawaPos.com di lokasi, rombongan kloter pertama tiba sekitar pukul 11.20 WIB. Selang beberapa menit, kloter kedua yang membawa jamaah dari Probolinggo, Malang, serta Kota Surabaya juga tiba di asrama.

Setibanya di asrama, jamaah calon haji (JCH) dikumpulkan di gedung Muzdalifah dan gedung Mina. "Selamat datang calon jemaah haji kloter pertama dari Tulungagung," ucap seorang petugas menyambut jamaah.