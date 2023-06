Pemerintah Kolaborasi dengan Microsoft Indonesia Gagas Ini

JawaPos.com–Skills for Jobs Indonesia, sebuah program pemberian literasi digital, keterampilan digital, dan persiapan kerja gratis, dari Microsoft Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, baru saja mencapai milestone baru.

Program yang didesain Microsoft Philanthropies itu untuk menjembatani pencari kerja dengan penyedia kerja tersebut, sukses menggelar acara Tech-Career Networking secara luring di PIDI 4.0. Acara yang terdiri atas program mentoring, diskusi panel, dan mini job fair itu diikuti lebih dari 150 peserta skills for Jobs Indonesia terpilih, dan 10 organisasi mentor serta hiring partner.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Rudy Salahuddin menyampaikan, upaya mempersiapkan talenta digital sudah menjadi agenda prioritas pemerintah, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan 600.000 talenta digital Indonesia setiap tahun. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui kemitraan dengan Microsoft.

Perusahaan pemberi kerja yang bergabung yaitu PT Astra International Tbk, PT Bank BTPN Tbk, PT Data Sinergitama Jaya Tbk (Elitery), PT Intikom Berlian Mustika, PT Jobstreet Indonesia Tbk, PT Mandiri International Technology (MiTech), PT Mid Solusi Nusantara (Mekari), PT Mitra Integrasi Informatika (Metrodata Group), PT Privy Identitas Digital (Privy), dan PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma).

Director of Corporate Affairs Microsoft Indonesia Ajar Edi mengatakan, sejak diluncurkan pada Januari, program skills for jobs Indonesia telah diikuti 63.000 pembelajar dari Indonesia. Pihaknya berharap dapat terus menyelenggarakan acara-acara yang dapat membantu pengembangan keterampilan serta memperluas network mereka.

”Kami percaya, kolaborasi kita di dalam ekosistem digital ini akan membuahkan hasil positif bagi percepatan ekonomi digital Indonesia,” jelas Ajar melalui zoom meeting.

Sawitri, Country Marketing Manager - Indonesia, JobStreet menambahkan, saat ini perusahaan mempekerjakan lebih banyak karyawan yang memiliki keahlian teknologi secara spesifik untuk kemajuan perusahaan. Data JobStreet menunjukkan adanya peningkatan permintaan talenta dengan kemampuan bidang IT sejak pandemi.

Dininta Isnurthina, IT Trainer dan Research Specialist dari Bank BTPN dalam panel diskusi menyampaikan, banyak peserta takut memulai pekerjaan di bidang IT karena mengira bekerja di IT itu melakukan coding. Belajar coding itu memang sulit di awalnya, namun pekerjaan di bidang IT tidak hanya coding.

”Banyak teman-teman yang sekarang bekerja sebagai Product Manager, Business Analyst, hingga Quality Engineer. Teman-teman harus mencari tahu minatnya di mana, sehingga tahu fokus belajarnya. Ditambah sekarang sudah lebih mudah untuk mendapatkan akses belajar seperti di Skills for Jobs dan Kartu Prakerja,” terang Dininta.

Direktur Operasi Prakerja Hengki Sihombing menyampaikan, tantangan yang dihadapi di era digital adalah meningkatkan skill seiring dengan perkembangan digital yang sangat pesat. Pemerintah melalui Kartu Prakerja, berperan dalam meningkatkan angka masyarakat agar terpapar pelatihan dan merasakan manfaatnya melalui teknologi digital.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Industri Surabaya Zaini mengatakan, Pemkot Surabaya berkomitmen untuk memberikan wadah kepada masyarakat Surabaya, berupa job fair. Yang terbaru, Pemkot Surabaya bekerja sama dengan Pasar Turi Baru menggelar job fair.

”Ribuan lapangan pekerjaan dan posisi ada di job fair. Kapan waktu itu, kami gelar juga di Balai Pemuda Surabaya. Selain melalui job fair, Pak Wali Kota Surabaya juga akan memberdayakan masyarakat melalui padat karya,” papar Zaini.