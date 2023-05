DPRD Surabaya Minta Harga Tiket Night Zoo Dikaji Kembali

JawaPos.com–Rencananya, night zoo program wisata anyar besutan Kebun Binatang Surabaya (KBS) diresmikan bulan depan. Untuk tanggalnya, Kebun Binatang Surabaya (KBS) masih belum menyampaikan detail. Termasuk harga tiket masuk.

Nah, terkait harga tiket masuk yang diperkirakan Rp 100 ribu – Rp 150 ribu per orang ternyata disorot salah satu anggota Komisi B DPRD Surabaya Alfian Limardi. Politikus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengatakan, KBS perlu menghitung lebih detail apakah dari Rp 100 ribu – Rp 150 ribu sudah mencukupi harga pokok penjualan (HPP).

”Berapa profit yang masuk di KBS, lalu berapa pengeluaran yang bakal dikeluarkan untuk program night zoo. Jangan sampai malah defisit atau rugi,” tutur Alfian saat ditemui di KBS pada Minggu (21/5) malam.

Alfian menyatakan, harga tiket jangan sampai terlalu mahal atau terlalu murah. KBS juga perlu menyesuaikan dengan daya beli dari masyarakat Surabaya.

”Bagaimana kondisi daya beli terutama masyarakat Surabaya. Kalau memang harus Rp 100 ribu atau Rp 150 ribu, diperhitungkan juga apa saja yang didapat pengunjung. Worth it atau nggak, kalau missal nggak ya ditinjau kembali bisa di-upgrade apa yang mereka dapatin,” papar Alfian Limardi.

Selain soal harga tiket, Alfian juga memberikan catatan mengenai prosedur dalam night zoo. KBS lebih ketat dalam memeriksa pengunjung yang masuk. Pengunjung jangan sampai ada yang lolos bawa senjata tajam atau makanan dari luar yang berpotensi mengganggu satwa.

”Penerangan mungkin bisa ditingkatkan kembali. Karena terlalu gelap untuk jalan-jalannya,” ucap Alfian.

Night Zoo di KBS diuji coba Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada 21 Mei. Wali Kota Eri mengakui, sejak awal penasaran dengan konsep Surabaya Night Zoo itu. Setelah menyaksikan dan menikmati langsung, dia mengakui Surabaya Night Zoo adalah inovasi yang out of the box dari Dirut KBS beserta jajarannya dalam mengembangkan KBS.

”Luar biasa, KBS dengan night zoo. Ini sangat menunjukkan inovasi out of the box,” kata Eri.

Apalagi, menurut dia, saat ini KBS sudah bersih, tampilannya juga sangat luar biasa. Bahkan, ketika pengunjung antre menunggu untuk masuk, ada atraksi seni fire dance yang.

”Jadi, ini bisa menjadi tempat wisata malam pilihan warga Kota Surabaya. Silakan datang ke Kebun Binatang Surabaya,” ujar Eri