Mau ke Night Zoo Kebun Binatang Surabaya, Wajib Patuhi Ini!

JawaPos.com–Night Zoo Kebun Binatang Surabaya (KBS) resmi diuji coba pada Minggu (21/5) malam. Kendati demikian, Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS belum membeberkan kapan masyarakat bisa mencicipi Night Zoo KBS secara resmi.

Ada beberapa peraturan yang wajib dipatuhi sebelum melancong ke Night Zoo. Antara lain, jika ingin mengambil foto satwa dalam Night Zoo dilarang menggunakan flash kamera, dilarang memberikan makanan kepada satwa, hingga berteriak atau mengeluarkan suara yang kencang.

Dirut PDTS KBS Khoirul Anwar mengatakan, uji coba pada 21 Mei, belum sepenuhnya selesai. Karena masih ada beberapa event yang disiapkan saat grand launching. Rencananya, lanjut dia, grand launching dilakukan pada awal Juni.

Khoirul Anwar mengatakan, pihaknya mulai mengenalkan paket-paket pilihan ke dalam menikmati petualangan malam di KBS.. Bisa menikmati satwa nokturnal di KBS dengan lembaga konservasi yang lain.

”Kita sudah melakukan kerja sama dengan travel biro untuk mengenalkan KBS tidak hanya kunjungan wisata harian tapi juga mancanegara. Nanti menjadi salah satu paket yang harus dilewati ketika melakukan kunjungan di Surabaya,” kata Khoirul.

Sebelumnya, PDTS KBS menggelar uji coba Night Zoo, Minggu (21/5). Acara itu dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama istri dan kedua anaknya. Wali Kota Surabaya tiba di KBS langsung disambut gajah Sumatera dan diberi kalungan bunga.

Setelah itu, Wali Kota Surabaya Eri langsung keliling KBS menikmati kebun binatang Surabaya pada saat malam hari. ”Satu kata buat Surabaya Night Zoo, amazing!” tegas Wali Kota Eri seusai keliling menyaksikan Surabaya Night Zoo.

Wali Kota Eri mengakui, sejak awal penasaran dengan konsep Surabaya Night Zoo itu. Setelah menyaksikan dan menikmati langsung, dia mengakui Surabaya Night Zoo adalah inovasi yang out of the box dari Dirut KBS beserta jajarannya dalam mengembangkan KBS.

”Luar biasa, KBS dengan night zoo. Ini sangat menunjukkan inovasi out of the box,” kata Eri.

Apalagi, manurut dia, saat ini KBS sudah bersih, tampilannya juga sangat luar biasa. Bahkan, ketika pengunjung antre menunggu untuk masuk, ada atraksi seni fire dance yang.

”Jadi, ini bisa menjadi tempat wisata malam pilihan warga Kota Surabaya. Silakan datang ke Kebun Binatang Surabaya,” ujar Eri.