Penjualan Listrik di Jatim Dapat Tambahan Rp 12,5 Miliar

JawaPos.com - Tingginya elektrifikasi menjadi salah satu faktor meningkatkan akselerasi ekonomi Jatim. Karena itu, PLN mendorong penyambungan pelanggan baru.

General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jatim Lasiran mengatakan, selain menyambungkan serentak 384 pelanggan, pihaknya aktif mendorong pelanggan baru di setiap daerah. "Hasilnya, total daya sebanyak 13,6 MVA (megavolt ampere) berhasil ditambahkan dalam penyaluran kami," tuturnya di Surabaya kemarin (17/5).

Melalui penyalaan serentak itu, PLN UID Jatim berhasil menjual listrik sebanyak 1,36 GWh per bulan dengan tambahan Rp 1,56 miliar. Itu setara dengan penjualan 10,91 GWh per tahun atau senilai Rp 12,52 miliar per tahun.

Per April, penjualan listrik di Jatim tumbuh 4,83 persen year-on-year (YoY). Sektor yang terus mengalami pertumbuhan adalah pelanggan bisnis sebesar 1,97 persen; sosial 2,24 persen; dan rumah tangga 0,68 persen.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan RSI Surabaya Djunarjo mengapresiasi langkah PLN untuk memastikan listrik baru bisa dinyalakan secepatnya. Salah satu pelanggan yang masuk penyalaan serentak itu mendapatkan daya baru 1.730 kVa. (bil/c7/dio)