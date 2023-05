MLDSPOT Stage Bus Jazz Tour 2023 Digelar Kembali di Surabaya, Cek Harga Tiketnya

JawaPos.com–Konser dengan konsep unik MLDSPOT Stage Bus Jazz Tour (SBJT) 2023 akan menyambangi Kota Pahlawan. Acara digelar di Graha Fairground pada Sabtu (20/5).

Surabaya menjadi kota ketiga penyelenggaraan tahun ini setelah sebelumnya sukses digelar di Purwokerto dan Jogjakarta. Kali ini MLDSPOT Stage Bus Jazz Tour 2023 bakal menghadirkan performers musisi pop dan jazz muda ternama yaitu Coldiac, The Skuy, Thee Marloes, ITS Jazz, dan Fourtwnty.

Berbeda dengan festival dan konser musik lain, MLDSPOT Stage Bus Jazz Tour 2023 menjanjikan suasana yang lebih intim, santai, serta interaktif, antara fans dengan deretan musisi yang akan tampil.

”Mengusung konsep pertunjukan musik di atas bus, MLDSPOT Stage Bus Jazz Tour 2023 dikemas lebih unik dan interaktif untuk menampilkan para musisi jazz dan pop muda ternama Indonesia. Diharapkan hal ini bisa memberikan nuansa berbeda serta memanjakan para penikmat musik jazz dan pop di Surabaya,” ungkap Michael Rayon, perwakilan MLDSPOT.

Sebelumnya, MLDSPOT Stage Bus Jazz Tour digelar secara terbatas dan melibatkan undangan serta disajikan secara virtual. Tahun ini, akan digelar secara offline dan terbuka untuk umum. Tiket masuk dibanderol Rp 80 ribu.

”Pembelian tiket dilakukan secara online atau on the spot di lokasi acara,” terang Michael Rayon.

Michael menjelaskan, MLDSPOT secara serius mempersiapkan penyelenggaraan Stage Bus Jazz Tour 2023. Hal itu dibuktikan melalui pemilihan line up yang selalu dipenuhi nama-nama musisi yang tengah naik daun. Selain Fourtwnty dan Coldiac di Surabaya, musisi top lain dipastikan mengisi panggung di kota-kota selanjutnya. Seperti Sal Priadi, Juicy Luicy, Perunggu, Pamungkas, Fabio Asher, Lomba Sihir, dan MLDJAZZPROJECT.

”Fourtwnty & Coldiac adalah band yang tengah digandrungi dan dinantikan para penggemarnya di berbagai kota. Mereka akan menjadi daya tarik yang besar bagi arek Suroboyo. Selain itu penampilan band lokal yaitu The Skuy, The Marloes, ITS Jazz, juga diharapkan bisa memberi ruang untuk band lokal yang tidak kalah banyak peminatnya di kalangan arek Suroboyo,” jelas Michael.

Setelah Surabaya, MLDSPOT Stage Bus Jazz Tour berlanjut ke kota-kota berikutnya. Antara lain Malang pada 27 Mei, Cianjur pada 10 Juni, Sukabumi pada 17 Juni, Tasikmalaya pada 24 Juni, serta Bandung pada 1 Juli.