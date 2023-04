Lebaran, Romokalisari Adventure Land Surabaya Dikunjungi Ribuan Wisatawan

JawaPos.com–Romokalisari Adventure Land menjadi salah satu primadona destinasi wisata di Kota Surabaya, saat libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

Tempat wisata di ujung paling barat Surabaya itu diresmikan pada akhir September 2022. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan, pada momen libur Lebaran kali ini, pengunjung Romokalisari Adventure Land meningkat dibanding hari biasa sebelum Lebaran.

Bahkan, lanjut Antiek, per hari bisa mencapai 750 hingga 1.000 pengunjung. ”Peningkatan (pengunjung) mencapai sekitar 100 hingga 200 persen dibandingkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 H,” kata Antiek.

Menurut Kepala DKPP Surabaya itu, puncak kunjungan wisatawan di Romokalisari Adventure Land terjadi pada Senin-Selasa 24-25 April. Banyak pengunjung yang datang bersama keluarga saat libur Lebaran kali ini berasal dari luar Kota Surabaya.

Dia menyebut, saat ini, terdapat delapan wahana wisata di Romokalisari Adventure Land. Terdiri atas playground, mini zoo, arena berkuda, ATV, kano, sekoci besar dan kecil, hingga jetski.

”Wahana paling diminati (pengunjung), wahana perahu wisata dan ATV,” ungkap Antiek Sugiharti, mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya tersebut.

Selain spot wisata, pengunjung Romokalisari Adventure Land juga bisa melihat aneka satwa burung di kompleks wahana mini zoo. Setidaknya ada delapan jenis burung atau unggas yang mengisi koleksi mini zoo.

Yakni jalak hitam, jalak suren, burung murai, burung nuri, burung falk (parkit Australia), Burung Kepodang, burung gelatik, dan ayam golden peasant. Selain burung, Mini Zoo Romokalisari Adventure Land juga dilengkapi sejumlah satwa lain. Di antaranya, kura-kura sulcata, domba merino, dan kelinci rex dewasa.

Tak hanya itu, Romokalisari Adventure Land yang dibangun di lahan seluas 76.769 meter persegi juga dilengkapi lapak penjual aneka olahan ikan serta stan makanan dan minuman. Dengan begitu, pengunjung tak perlu bingung jika ingin membeli makanan dan minuman.

Romokalisari Adventure Land tak sekadar sebagai destinasi wisata di Kota Pahlawan. Namun keberadaannya juga memberikan dampak ekonomi bagi warga setempat. Alhasil, momen libur Lebaran kali ini, juga berdampak terhadap peningkatan pendapatan warga di sana.

”Alhamdulillah, pendapatan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) banyak, terutama stan makanan, minuman dan stan ikan atau olahan ikan,” ucap Antiek Sugiharti.

Wisata Romokalisari Adventure Land buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 16.00. Pengunjung bisa datang langsung tanpa harus membayar tiket masuk alias gratis. Namun, untuk bermain di wahana yang disediakan, ada tiket masuk.

Meski begitu, harga tiket yang dipatok bervariasi dan masih terjangkau masyarakat. Seperti, tiket untuk sepeda air Rp 10.000 per orang, wisata perahu Rp 10.000 per orang, kano Rp 10.000 per orang, ATV track pendek Rp 25.000 per orang, ATV track panjang Rp 50.000 per orang, sekoci besar dan kecil Rp 10.000 per orang, dan lintasan kuda Rp 20.000 per orang.