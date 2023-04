Ribuan Kendaraan Parkir di Park and Ride Pemkot Surabaya

JawaPos.com–Selama Lebaran, Pemkot Surabaya menyediakan park and ride untuk masyarakat yang ingin menitipkan kendaraan ketika ditinggal mudik.

Lantas, ada berapa kendaraan yang terparkir di park and ride yang disediakan Pemkot Surabaya selama Lebaran?

Seksi Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya Yudi mengatakan, berdasar data yang ditarik Dishub di lima park and ride, sejak 18 hingga 22 April, jumlah kendaraan yang terparkir bervariasi.

Kelima park and ride itu antara lain, Mayjen Sungkono, Adityawarman, Kertajaya, Genteng Kali, dan Arif Rahman Hakim. Sebetulnya, ada satu lagi Park and Ride Terminal Intermoda Joyoboyo.

Dari kelima park and ride itu, yang paling sedikit kendaraan terparkir yakni Park and Ride Kertajaya. Hanya 80 kendaraan yang diparkir di Park and Ride Kertajaya. Secara luas, Park and Ride Kertajaya lebih kecil dibandingkan dengan keempat park and ride lain.

Yudi menyebutkan, total mobil yang diparkir di kelima park and ride di Surabaya sebanyak 971 mobil. Lalu, untuk motor sejumlah 506 motor.

”Bis/truk 10 unit tapi di Mayjen Sungkono,” ucap Yudi.

Di Park and Ride Mayjen Sungkono tercatat ada 10 bis/truk, 733 mobil, dan 188 motor terparkir sejak 18 hingga 22 April.

”Pada 21 April, Park and Ride Mayjen Sungkono mobil yang terparkir meningkat. Ada 261 mobil parkir,” tutur Yudi.

Di Park and Ride Kertajaya, didominasi motor bukan mobil. Untuk motor, jumlahnya 42 motor, pagi dan sore. Kemudian untuk park and ride yang ramai ada di Park and Ride Mayjen Sungkono.

Sejak 18 hingga 22 April, Yudi menyebutkan, ada 931 kendaraan diparkir di Park and Ride Mayjen Sungkono. Yang didominasi mobil, jumlahnya 733 mobil per 22 April.

Tarif parkir flat/hari di Park and Ride Mayjen Sungkono, Parkir Genteng Kali, Parkir Kertajaya adalah Rp 3.000 untuk motor dan Rp 8.000 untuk mobil. Sedangkan tarif parkir flat/hari di Parkir Adityawarman Parkir Arif Rahman Hakim adalah Rp 2.000 untuk motor dan Rp 5.000 untuk mobil.

Selanjutnya, tarif parkir progresif di TIJ adalah Rp 2.000 untuk motor selama 2 jam pertama, 1 jam berikutnya dikenakan tarif Rp 500 hingga per hari sebesar Rp 10.000. Serta Rp 3.000 untuk mobil selama 2 jam pertama, 1 jam berikutnya dikenakan tarif Rp 1.000 hingga per hari sebesar Rp 20.000.