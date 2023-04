Tidak Ada Kenaikan Bapok di Surabaya, Politikus PDIP Beri Catatan

JawaPos.com–Ramadan 1444 Hijriah tinggal sehari. Dalam Safari Ramadan terakhirnya, Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Surabaya Achmad Hidayat menyempatkan berdoa bersama dan memberikan santunan anak yatim piatu di Masjid Fisabilillah Kelurahan Krembangan Selatan.

Achmad Hidayat menyatakan bersyukur bahwa Ramadan kali ini dapat dijalankan tanpa pembatasan kegiatan masyarakat. Selain itu, tidak ada lonjakan yang signifikan untuk harga kebutuhan bahan pokok di Kota Pahlawan.

”Pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Eri Cahyadi-Armuji tepat mengambil sejumlah kebijakan dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok,” kata Achmad Hidayat.

Achmad menjelaskan, terjaganya harga sembako di pasar memberikan ruang agar masyarakat bisa membeli bahan pokok dengan harga terjangkau.

”Semua berharap agar Lebaran kali ini dapat berlangsung dengan khidmat, sebagai momentum mempererat ukhuwah antar sanak saudara,” ujar Achmad yang juga Wakil Kepala Badan Pemenangan Pemilu Kota PDIP Kota Surabaya.

Dikutip dari laman Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (SISKAPERBAPO) per 20 April, harga beras premium Rp 12.555 per kilogram, beras medium Rp 10.390 per kilogram, gula kristal putih Rp 13.117 per kilogram, dan minyak goreng curah Rp 15.141 per liter.

Untuk daging sapi mengalami kenaikan, tapi dalam batas wajar di bawah harga eceran tertinggi (HET) Rp 120.447 per kilogram, daging ayam ras Rp 35.789 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp 67.043 per kilogram.

”Kerja kolaborasi menjaga harga bahan pokok untuk menjamin warga agar tetap sejahtera merupakan kebijakan merakyat yang patut diapresiasi,” imbuh Achmad Hidayat.