Keceriaan Hotel di Surabaya Selama Ramadan dan Libur Lebaran

JawaPos.com - Salah satu hotel di Surabaya yakni Sheraton Surabaya Hotel & Towers memperkenalkan rangkaian daya tarik baru dan menyenangkan yang dapat dinikmati oleh para tamu selama momen Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H mendatang. Dengan beragam pilihan kuliner dan aktivitas di hotel, para tamu dapat membuat momen tak terlupakan bersama orang tersayang.

Selama bulan suci Ramadan, Surabaya Sheraton Hotel & Towers mempersembahkan 1001 Jamuan Ramadan untuk pengalaman berbuka bersama di Kafe Bromo, dan 1001 Kebersamaan Ramadan untuk momen berbuka yang lebih akrab di area meeting. Tersedia menu berbuka yakni aneka pilihan makanan mulai dari menu khas Timur Tengah hingga resep sajian khas Nusantara ala hotel bintang 5.



Selain itu, Sheraton Surabaya Hotel & Towers juga memiliki koleksi parsel premium, Nazywa, yang berisi kue kering ala rumahan, spiku, serta set menu makanan khas Ramadan dan Hari Raya yang menggugah selera. Selain itu, dengan membeli parsel Nazywa, tamu juga sekaligus ikut berdonasi ke Yayasan Panti Asuhan di sekitar Surabaya.

Selama libur Hari Raya Idul Fitri 1444 H, keluarga dan si kecil dapat menciptakan kenangan spesial bersama Sheraton Surabaya Hotel & Towers dengan program 1001 Keceriaan. Yakni menawarkan area bermain bertema perayaan meriah dengan rangkaian aktivitas yang beragam, seperti brick class, storytelling, animal feeding and show, kid's bar, serta kelas mendekorasi kue.

Pertunjukan animal feeding akan ada selama 24-25 April di area tepi kolam renang. Selain itu, selama akhir pekan pada 22-23 April dan 29-30 April, anak-anak juga dapat mengikuti kelas dansa dan menyanyi, serta permainan treasure hunt secara gratis yang dipandu oleh pelatih profesional.

"Sheraton Surabaya Hotels & Towers selalu berkomitmen untuk memprioritaskan aktivitas yang luar biasa supaya para tamu keluarga dan anak dapat merasakan kegembiraan dan kenyamanan yang tiada tara," sebut Birgitta Mone, Director of Marketing Communication – Complex Sheraton Surabaya Hotel & Towers dan Four Points by Sheraton Surabaya.

"Lokasi kami tidak hanya berada di area pusat bisnis Surabaya, namun kami juga terhubung dengan salah satu pusat belanja paling populer seantero kota, yakni Tunjungan Plaza. Dengan beragam pilihan atraksi wisata yang menarik, seperti lokasi-lokasi bersejarah, aneka cita rasa kuliner, dan hiburan ramah anak serta keluarga, tamu akan merasakan pengalaman yang istimewa dan tiada dua di lokasi paling semarak di Kota Surabaya," imbuhnya.

Sheraton Surabaya Hotel & Towers juga hadir dengan tampilan yang lebih segar di beberapa fasilitas dan area hijau di area luar ruangan untuk pengalaman menginap tamu yang lebih nyaman dan berkesan selama liburan Hari Raya Idul Fitri. Tamu dapat mencoba fasilitas fitness center, lapangan tenis, jogging track, dan ring basket untuk melatih kebugaran selama menginap. Selain itu, ruang spa juga telah dipercantik sehingga para tamu dapat memanjakan diri dengan lebih tenang.

Selain itu, La Patisserie telah diperluas dengan premium lounge berisi sofa dan kursi yang nyaman. Dengan ragam menu kue dan pastry terbaik seperti coklat praline, dan kue custom-made, La Patisserie dapat dengan mudah ditemukan di area lobi.