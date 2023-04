Tenaga Non ASN Pemkot Surabaya Dapat THR, Ada Syaratnya

JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal memberikan gaji ke-13 kepada pegawai non ASN berdasar kategori kelas jabatan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya Muhammad Fikser mengatakan, non ASN yang masuk kelas jabatan 3 dan 4 akan mendapatkan gaji ke-13.

”Yang masuk dalam kategori kelas jabatan 3 dan 4, seperti driver, petugas kebersihan, dan petugas keamanan, itu mendapatkan gaji ke-13, seperti yang disampaikan sebelumnya,” kata Fikser, Kamis (13/4).

Fikser menyampaikan, gaji ke-13 itu diberikan kepada pegawai non ASN pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Berdasar Surat Menpan RB tanggal 14 Oktober 2022, tenaga non ASN di pemkot pada 2023 terbagi menjadi dua kategori. Yakni tenaga penunjang dan non penunjang.

”Untuk tenaga penunjang terdiri atas petugas kebersihan, pengamanan, dan driver (sopir), termasuk pihak ketiga. Pada 2023, tenaga penunjang akan mendapatkan gaji ke-13 dengan mekanisme honorarium bukan merujuk kepada UMK (upah minimum kota/kabupaten) pada UU Cipta Kerja,” terang Fikser.

Demikian pula dengan tenaga non penunjang, Fikser menjelaskan, mereka juga dipastikan masih tetap bekerja sesuai hasil evaluasi Kemenpan RB. Dalam peraturan tersebut, telah dijelaskan kelas jabatan hingga uraian tugas tenaga outsourcing non penunjang.

”Karena itu hasil dari evaluasi terkait tenaga outsourcing 2022, sudah tidak merujuk kepada outsourcing yang dipihakketigakan. Tetapi adalah karena pemkot ingin mereka tetap bekerja, sesuai ketentuan tetap diperbolehkan dan diperkenankan sesuai surat Menpan RB melalui kontrak perorangan di belanja barang dan jasa,” jelas Fikser.