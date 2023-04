Peduli Masyarakat, Unusa Adakan Bazar Murah Ramadan

JawaPos.com–Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Hal itu membuat Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) menggelar bazar murah di halaman Unusa Kampus A di Wonokromo, Kota Surabaya, pada 11-12 April.

Rektor Unusa Achmad Jazidie menyatakan, kegiatan yang bertajuk Bazar Murah Ramadan itu merupakan persembahan Unusa untuk masyarakat dan civitas akademika Unusa. Mulai dari mahasiswa, dosen, hingga karyawan.

”Alhamdulillah kita bersyukur Ramadan tahun ini Unusa berhasil menggelar semacam bakti sosial murah. Ada berbagai komoditas yang ditawarkan di bazar murah ini, antara lain sembako, beras, gula, minyak, hasil kerja sama Unusa dengan Puspa Agro Pemprov Jawa Timur,” ucap Achmad Jazidie sesuai seremoni pembukaan Bazar Murah Ramadan pada Selasa (11/4).

Dia menjelaskan, harga yang ditawarkan lebih murah dibanding dengan harga normal pada umumnya. Per hari, bazar tersebut menyiapkan beras 4 ton (per kantong/sak Rp 59.000), gula 1 ton (per bungkus Rp 13.000), minyak 200 karton (per bungkus Rp 14.000), dan sarden 500 kaleng (per kaleng Rp 6.500).

”Beras misalnya, jenis premium itu sekitar Rp 59.000 per 5 kg. Harga ini lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar untuk jenis beras yang sama,” ungkap Achmad Jazidie.

Dalam kegiatan itu, Unusa menyediakan layanan servis motor cuma-cuma alias gratis. Jazidie mengatakan, Unusa akan terus hadir dan memberi manfaat kepada masyarakat.

”Kondisi motor harus benar-benar diperhatikan. Karena itu, kami pertimbangkan layanan servis motor ini bagi masyarakat, terutama mereka yang akan mudik dengan motor,” ujar Achmad Jazidie.

”Dengan berbagai kegiatan, tri dharma pasti memberikan kemanfaatan yang besar kepada masyarakat. Kegiatan seperti bazar murah ini, manfaatnya akan bertambah,” ucap dia.

Achmad Jazidie menyampaikan, Unusa akan kembali menyelenggarakan bazar murah pada tahun-tahun selanjutnya.

”Kita bertekad tiap tahun untuk terus menyelenggarakan kegiatan serupa dengan komoditas yang ditawarkan dan paket Lebaran yang diberikan kepada masyarakat secara gratis. Itu akan lebih banyak lagi,” tutur Achmad Jazidie.

Sementara itu, Nanik Wahyu, salah satu warga Wonokromo, Kota Surabaya, yang berbelanja di bazar murah mengaku, program yang diadakan Unusa tersebut membantu masyarakat.