Bola Deli Kreasikan Nagasari Menjadi Cake di IIFEX Surabaya

JawaPos.com–Pameran Indonesia International Food Exhibition (IIFEX) 2023 masih dibuka hingga 18 Juni di Grand City, Surabaya. Beragam industri bahan makanan dan minuman serta packaging berlomba-lomba menarik perhatian para pengunjung pameran. Salah satu Bola Deli.

Bola Deli menghadirkan resep nagasari yang out of the box. Biasanya nagasari, jajanan tradisional itu dikenal dengan tampilan balutan daun pisang. Lalu di dalamnya diisi pisang raja. Nagasari memiliki karakter rasa manis dan gurih.

”Kami coba buat nagasari cake tanpa daun pisang. Tapi, tidak meninggalkan karakter rasa utamanya yang manis dan gurih. Posisi pisang ada di bawah, nagasari cake berbentuk balok panjang ke atas,” ujar Chef Representative Bola Deli Andik Wibowo di IIFEX Surabaya.

Andik mengatakan, inovasi-inovasi resep dibutuhkan, terutama bagi mereka yang bergerak di industri kuliner kelas UMKM. Tujuannya agar siklus finansial usahanya tetap hidup.

”Untuk chef Bola Deli juga diajak ke luar negeri, ada rese papa dari luar kemudian dikembangkan di Indonesia. Tapi, ya tidak semua resep cocok ya,” ungkap Andik Wibowo.

Sementara itu, Head of Marketing Bola Deli Agus Suryo Widagdo menuturkan, selain mengajak para chef rutin ke luar negeri untuk explore menu kuliner, Bola Deli juga tak berhenti melakukan pemberdayaan kepada para pelaku UMKM.

”UMKM sasaran utama kami terutama yang bergerak di bidang jajanan. Baik itu kue modern maupun tradisional,” tutur Agus Suryo Widagdo.

Bentuk pemberdayaan UMKM, lanjut Agus, Bola Deli melakukan pendampingan hingga pelatihan terkait inovasi kuliner. Dengan begitu, dapur para pelaku UMKM kuliner tersebut bisa mengepul. Total ada lebih kurang 10 ribu UMKM yang telah dibina dan Jawa Timur paling tinggi.