Wali Kota Eri Cahyadi Pastikan Harga Bapok Stabil Hingga Idul Adha

JawaPos.com–Angka inflasi di Kota Surabaya terus turun per Mei. Hal itu tidak lepas dari kerja keras Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Surabaya yang selalu rutin memantau perkembangan harga.

TPID bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi rutin menggelar rapat evaluasi setiap minggu. Wali Kota Eri pun menargetkan harga bahan pokok bisa stabil hingga Hari Raya Idul Adha.

”Jadi, kita terus pantau harga dan kita terus menjaga dan menekan inflasi. Bahkan, kita juga selalu rapat inflasi setiap hari Jumat,” kata Wali Kota Eri, Jumat (16/6).

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei, Kota Surabaya terjadi inflasi year on year (yoy) 5,27 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) 116,29. Padahal, pada Maret yoy Surabaya masih 6,3 persen, April 5,64 persen, dan bulan ini turun menjadi 5,27 persen.

Menurut Eri, pihaknya tidak hanya melihat kenaikan harga semata, tapi juga kebutuhan atau stok yang dibutuhkan masyarakat. Sejauh ini, kebutuhan itu masih tetap bisa terpenuhi dan harga bahan pokok dipastikan akan tetap stabil hingga Hari Raya Idul Adha.

”Nah, yang kita kejar sekarang ini adalah harganya yang harus semakin turun. Ada beberapa hal seperti cabai rawit sudah turun, ada yang masih tinggi seperti daging ayam tapi sekarang sudah di bawah juga. Saya juga sampaikan itu inflasi jangan sampai di atas HET (harga eceran tertinggi),” tegas Eri.

Apabila sudah ada yang jual di atas HET, wali kota sudah minta jajaran Pemkot Surabaya untuk melakukan langkah-langkah strategis yang solutif. Eri mencontohkan BBM untuk mengangkut barang disubsidi pemkot dengan menggunakan biaya tak terduga.

”Seperti itu boleh-boleh saja dan itulah yang dilakukan TPID ini,” terang Eri.

Selain itu, Wali Kota Eri menjelaskan, apabila ada inflasi di Surabaya, pemkot bersama TPID menganalisis penyebab inflasi. Setelah itu dilakukan langkah-langkah penyelesaian supaya bisa menekan inflasi. Pihaknya sudah meminta jajaran PD Pasar Surya untuk memantau harga di pasar. Kalau ada yang menjual di atas HET, sanksinya dan tindak lanjutnya harus ada.

”Misalnya seperti Minyak Kita. Kalau yang kemasan plastik itu murah dan sesuai HET, lalu yang botol harganya mahal dan tidak sesuai HET, berarti jangan jualan yang botolan, jual yang kemasan plastik saja. Nah, itulah yang saya minta kepada PD Pasar Surya sekaligus dengan tim inflasinya, begitu-begitu yang saya minta,” papar Eri.

Berdasar laporan TPID, per 15 Juni, harga daging sapi Rp 140 ribu, telur Rp 27 ribu, cabai rawit Rp 57 ribu, gula curah Rp 13.500, daging ayam Rp 36.750, beras medium non Bulog Rp 10.500, dan Minyak Kita Rp 14 ribu per kilogram.