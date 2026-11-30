JawaPos.com — Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, berhasil menutup musim Moto3 2026 dengan menempati peringkat ketujuh klasemen akhir setelah mengumpulkan 148 poin.

Hasil tersebut dipastikan seusai pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu finis di posisi ke-12 pada seri penutup Moto3 Valencia 2026, sekaligus mengamankan tambahan empat poin dalam persaingan papan atas kejuaraan dunia.

Perjalanan Veda Ega Pratama menuju garis finis tidak berlangsung mudah karena harus menghadapi sejumlah tantangan sepanjang balapan.

Meski sempat kehilangan banyak posisi akibat hukuman long lap penalty, pembalap muda Indonesia tersebut mampu bangkit dan mempertahankan tempatnya di tujuh besar klasemen dunia.

Bagaimana Perjuangan Veda Ega Pratama di Moto3 Valencia 2026? Veda Ega Pratama mengakhiri balapan Moto3 Valencia 2026 di posisi ke-12 setelah memulai perlombaan dari urutan ke-13.

Hasil tersebut menjadi penutup musim yang penuh perjuangan bagi pembalap Indonesia dalam menghadapi ketatnya persaingan kelas Moto3.

Sejak awal balapan, Veda berusaha memperbaiki posisi dengan menjaga kecepatan dan memanfaatkan kesempatan menyalip pembalap di depannya.

Upaya tersebut sempat membuahkan hasil ketika dirinya berhasil masuk ke kelompok sepuluh besar dan membuka peluang memperoleh tambahan poin lebih banyak.

Namun, situasi berubah setelah Veda harus menjalani hukuman long lap penalty yang membuatnya kehilangan sejumlah posisi.

Hukuman tersebut memaksanya mengambil lintasan tambahan sehingga posisinya merosot hingga urutan ke-17 dalam persaingan yang berlangsung ketat.

Kondisi itu menjadi ujian tersendiri bagi Veda karena dirinya harus kembali mengejar pembalap di depan dengan sisa putaran yang tersedia.

Alih-alih menyerah, pembalap asal Gunungkidul tersebut terus berusaha memperbaiki posisi demi mengamankan hasil terbaik pada balapan terakhir musim ini.

Perjuangannya akhirnya membuahkan hasil setelah Veda berhasil naik lima posisi dari urutan ke-17 dan menyelesaikan perlombaan di tempat ke-12.

Tambahan empat poin dari Valencia memastikan dirinya menutup Moto3 2026 dengan koleksi 148 poin dan bertahan di peringkat ketujuh klasemen akhir.

Veda Ega Pratama Hanya Terpaut 3 Poin dari Marco Morelli Persaingan Veda Ega Pratama dengan Marco Morelli menjadi salah satu catatan menarik dalam klasemen akhir Moto3 2026.

Keduanya hanya dipisahkan tiga poin setelah Morelli menempati peringkat keenam dengan 151 poin, sedangkan Veda berada tepat di bawahnya dengan 148 poin.

Selisih tersebut memperlihatkan betapa ketatnya perebutan posisi di papan tengah atas klasemen sepanjang musim.

Tambahan poin pada seri terakhir menjadi penting karena setiap hasil balapan berpengaruh terhadap urutan akhir pembalap dalam kejuaraan dunia.

Veda juga berhasil menjaga jarak dari Hakim Danish yang menempati peringkat kedelapan dengan koleksi 128 poin.

Artinya, pembalap Indonesia tersebut menutup musim dengan keunggulan 20 poin atas pesaing terdekat yang berada tepat di bawahnya.

Sementara itu, Valentin Perrone menyelesaikan musim di posisi kesembilan dengan 127 poin, disusul Rico Salmela yang mengoleksi 124 poin.

Ketiganya berada di belakang Veda dalam klasemen akhir, mempertegas keberhasilan pembalap Indonesia tersebut mempertahankan tempat di tujuh besar dunia.

Pencapaian ini menjadi hasil penting bagi Veda dalam perjalanan kariernya di kompetisi balap motor internasional.

Meski gagal menutup musim dengan finis sepuluh besar di Valencia, konsistensi pengumpulan poin sepanjang kejuaraan membuat posisinya tetap terjaga.

Maximo Quiles Juara Dunia Moto3 2026 dengan 433 Poin Maximo Quiles memastikan gelar juara dunia Moto3 2026 setelah mengumpulkan 433 poin sepanjang musim kompetisi.

Keunggulan tersebut menempatkannya jauh di depan para pesaing sekaligus memperlihatkan dominasinya dalam perebutan gelar juara dunia kelas Moto3.

David Almansa menjadi pembalap terdekat yang mampu mengikuti persaingan Quiles meskipun akhirnya harus puas menempati posisi kedua dengan 291 poin.

Selisih 142 poin antara keduanya menggambarkan besarnya jarak yang tercipta dalam klasemen akhir kejuaraan musim ini.

Posisi ketiga menjadi milik Alvaro Carpe yang berhasil mengumpulkan 244 poin setelah melewati rangkaian balapan sepanjang musim.

Carpe unggul 14 poin atas Brian Uriarte yang mengakhiri kejuaraan di peringkat keempat dengan koleksi 230 poin.

Adrian Fernandez melengkapi lima besar klasemen akhir Moto3 2026 setelah mengoleksi 202 poin. Di bawahnya terdapat Marco Morelli dengan 151 poin dan Veda Ega Pratama yang hanya tertinggal tiga poin dari posisi keenam.

Perbedaan poin antara papan atas dan kelompok pembalap berikutnya menunjukkan adanya jarak cukup besar dalam persaingan musim ini.

Namun, perebutan posisi keenam hingga kesepuluh berlangsung lebih rapat, terutama dengan kehadiran Veda yang mampu bersaing dalam kelompok tersebut.

Daftar Lengkap Klasemen Akhir Moto3 2026 Klasemen akhir Moto3 2026 menempatkan Maximo Quiles sebagai juara dunia, sementara Veda Ega Pratama mengakhiri kompetisi di peringkat ketujuh.

Berikut daftar lengkap 27 pembalap beserta perolehan poin mereka setelah seri penutup di Valencia.

No. Nama Pembalap Poin 1 Maximo Quiles 433 2 David Almansa 291 3 Alvaro Carpe 244 4 Brian Uriarte 230 5 Adrian Fernandez 202 6 Marco Morelli 151 7 Veda Ega Pratama (Indonesia) 148 8 Hakim Danish 128 9 Valentin Perrone 127 10 Rico Salmela 124 11 Matteo Bertelle 105 12 Guido Pini 95 13 Adrian Cruces 91 14 Joel Esteban 89 15 Joel Kelso 85 16 David Muñoz 75 17 Casey O'Gorman 73 18 Eddie O'Shea 66 19 Jesus Rios 57 20 Ryusei Yamanaka 53 21 Scott Ogden 47 22 David Gonzalez 7 23 Zen Mitani 6 24 Marcos Uriarte 5 25 Cormac Buchanan 5 26 Leo Rammerstorfer 2 27 Kiattisak Singhapong 1 Dari keseluruhan klasemen tersebut, pencapaian Veda Ega Pratama menjadi perhatian tersendiri bagi penggemar balap motor Indonesia.

Keberhasilannya mengumpulkan 148 poin sekaligus menembus tujuh besar dunia menunjukkan kemampuan bersaing dengan pembalap dari berbagai negara.

Hasil Valencia juga memberikan gambaran mengenai daya juang Veda ketika menghadapi situasi sulit dalam perlombaan.

Meski harus menjalani penalti dan sempat terlempar ke posisi ke-17, dirinya tetap mampu bangkit untuk membawa pulang empat poin penting.

Dengan berakhirnya Moto3 2026, Veda memiliki catatan positif sekaligus bahan evaluasi untuk menghadapi tantangan berikutnya.