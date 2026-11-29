JawaPos.com - AquaFitX mulai diperkenalkan sebagai alternatif olahraga akuatik yang menawarkan pengalaman berbeda dari aktivitas renang pada umumnya.

Menggabungkan sejumlah tantangan fisik dalam satu rangkaian kompetisi, olahraga ini mengandalkan kecepatan, intensitas, dan kemampuan peserta menyelesaikan setiap rintangan.

Pengenalan AquaFitX kepada masyarakat dilakukan melalui gelaran AquaFitXperience 2026 di KBI Akuatik, The Forum Sports Hub Bintaro, Minggu (29/11).

Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi para penggemar olahraga untuk mencoba langsung konsep kompetisi yang mengombinasikan aktivitas berenang dengan tantangan fisik.

Founder AquaFitX, Andri Rahadian, menjelaskan bahwa olahraga tersebut memiliki karakteristik berbeda dibandingkan triathlon.

Jika triathlon lebih menitikberatkan pada aktivitas aerobik dan ketahanan dalam menempuh jarak jauh, AquaFitX justru dirancang dengan lintasan lebih pendek yang menuntut kecepatan peserta.

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“Ini lebih ke intensitas tinggi. Karena jaraknya pendek dan peserta dituntut untuk cepat,” kata Andri dalam kegiatan AquaFitXperience 2026, Minggu (29/11).

Menurut Andri, perbedaan karakter tersebut menjadi salah satu daya tarik utama AquaFitX. Bahkan, sejumlah peserta yang sudah terbiasa mengikuti triathlon tetap merasakan sensasi berbeda ketika mencoba kompetisi tersebut.

“Walaupun mereka sudah ikut triathlon dan lain sebagainya, begitu ikut di sini sensasinya lain,” ujar Andri.

Dalam format kompetisi penuh, AquaFitX terdiri dari lima stasiun dengan total jarak renang sekitar 125 meter.

Peserta harus menuntaskan seluruh rangkaian tantangan dalam waktu secepat mungkin sehingga kemampuan fisik dan kecepatan menjadi faktor penting.

Meski demikian, konsep olahraga tersebut masih tergolong baru bagi sebagian masyarakat.

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Andri mengakui, tantangan yang menggabungkan aktivitas berenang dengan sejumlah rintangan fisik membuat calon peserta belum semuanya percaya diri untuk mencoba.

Kondisi itu mendorong penyelenggara menghadirkan AquaFitXperience 2026 sebagai ajang pengenalan.

Melalui format yang lebih sederhana, masyarakat diharapkan bisa merasakan pengalaman mengikuti kompetisi sebelum menjajal tantangan AquaFitX secara penuh.

“Kami menginisiasi AquaFitXperience untuk memberikan pengalaman baru kepada para penggemar olahraga yang sebelumnya mungkin masih ragu untuk mengikuti AquaFitX,” jelas Andri.

Dalam kegiatan tersebut, penyelenggara menyesuaikan sejumlah aspek agar lebih mudah diikuti peserta pemula.

Jarak renang dipangkas menjadi 100 meter dengan memanfaatkan kolam sepanjang sekitar 30 meter.

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Selain itu, kedalaman kolam berada di kisaran 120 hingga 150 sentimeter.

Dengan kondisi tersebut, peserta masih memungkinkan untuk berdiri ketika mengalami kesulitan saat menyelesaikan tantangan di dalam air.

Aturan yang diterapkan juga lebih fleksibel dibandingkan kompetisi renang pada umumnya.

Peserta tidak diwajibkan menggunakan gaya renang tertentu selama mampu mencapai titik akhir yang telah ditentukan.

“Mereka tidak harus berenang dengan gaya tertentu. Yang penting sampai. Bahkan, berjalan di dalam air pun tidak masalah,” kata Andri.

AquaFitXperience 2026 sendiri diikuti sekitar 35 peserta yang terbagi dalam kategori pria, wanita, dan ganda. Khusus kategori ganda, peserta diperbolehkan berasal dari pasangan pria, wanita, maupun kombinasi keduanya.

Bagi penyelenggara, memperkenalkan konsep AquaFitX kepada masyarakat masih menjadi fokus utama.

Selain memperluas pemahaman mengenai olahraga tersebut, mereka juga berupaya membangun kepercayaan sponsor agar kompetisi dapat berkembang lebih jauh.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah menggelar roadshow ke sejumlah kota di Indonesia.

Upaya tersebut diharapkan bisa memperluas jangkauan peserta sekaligus memperkenalkan AquaFitX kepada lebih banyak komunitas olahraga.

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Andri berharap AquaFitX tidak hanya menjadi kegiatan olahraga yang bersifat sementara.

Dalam jangka panjang, dia ingin kompetisi tersebut bisa berkembang secara konsisten dan menjadi salah satu pilihan aktivitas kebugaran bagi masyarakat Indonesia.