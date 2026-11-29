JawaPos.com - Turnamen golf Riverside Club Championship 2026 siap digelar dengan diikuti 60 pegolf terbaik di Tanah Air yang akan beradu kemampuan di Riverside Golf Club, Cimanggis, Bogor, 2 - 3 Desember.

"Ajang ini hadir sebagai ruang bagi para pegolf amatir untuk menguji kemampuan sekaligus mempererat kebersamaan dalam atmosfer yang sportif," kata Marketing Manager Riverside Golf Club Rusminingsih seperti dilansir dari Antara, Minggu (29/11).

Turnamen edisi keempat yang akan berlangsung dalam format 36 lubang itu terintegrasi dengan ajang Amateur Golfers Indonesia (AGI) Mid Amateur Series 8.

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Rangkaian kompetisi resmi AGI itu menjadi jalur seleksi menuju APGC Mid-Amateur Championship 2027 di Jepang.

Rusminingsih menjelaskan, dalam penyelenggaraan keempat kalinya di Riverside Golf Club, seri kedelapan AGI Mid Amateur Series menjadi momentum berharga bagi para peserta.

Mereka mengumpulkan poin klasemen musim ini, dengan perolehan poin individu hingga tiga kali lipat untuk memperkuat posisi menuju kejuaraan Asia-Pasifik di Jepang.

Dia mengatakan, selalu antusias menyambut kembali para pegolf amatir terbaik tanah air di Riverside Golf Club yang berada di pinggir Sungai Cikeas.

Melalui karakter course, dukungan practice round gratis, serta area locker room yang baru diperbarui, pihaknya menginginkan setiap peserta merasakan pengalaman bertanding yang berkesan.

Sekaligus mendapatkan bekal persiapan terbaik sebelum melangkah ke panggung Asia-Pasifik di Jepang.

"Kepercayaan menjadi tuan rumah ajang ini memotivasi kami untuk terus menghadirkan kualitas lapangan berstandar kejuaraan yang menantang sekaligus menyenangkan untuk dimainkan," kata Rusminingsih.

Dia menjelaskan bahwa turnamen yang mempertandingkan format individual stroke play sebanyak dua ronde (36 holes) berlangsung untuk kategori men (blue tee) dan ladies (red ree).

Selain gelar utama juara dan peringkat kedua, kompetisi juga membuka kategori pemenang ABCD 1, 2, 3 berdasar gross score serta kategori beregu pemenang tim 1, 2, 3 (empat pemain per tim).

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Peraih gelar juara akan membawa pulang 48 green fee weekday voucher dan peringkat memperoleh 24 green fee weekday voucher yang berlaku selama satu tahun, disertai tambahan poin AGI Mid Amateur Series bagi seluruh anggota tim pemenang.