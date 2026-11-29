JawaPos.com - Pebalap Indonesia, Veda Ega Pratama, menunjukkan perjuangan pantang menyerah pada balapan Moto3 Valencia 2026. Meski harus menjalani hukuman double long lap penalty, rider Honda Team Asia itu berhasil finis di posisi ke-12 setelah menyalip Hakim Danish pada lap terakhir.

Balapan penutup musim Moto3 2026 tersebut berlangsung di Sirkuit Ricardo Tormo, Minggu (29/11/2026). Veda mengawali lomba dari posisi ke-11 dan langsung berusaha masuk ke persaingan barisan tengah.

Persaingan di depan berlangsung ketat sejak awal. Brian Uriarte, Maximo Quiles, dan Alvaro Carpe bergantian terlibat dalam perebutan posisi terdepan.

Di tengah situasi tersebut, Veda sempat memperbaiki posisinya. Namun, perjuangannya mendapat tantangan besar karena harus menjalani dua kali long lap penalty akibat hukuman dari pengawas balapan.

Veda dijatuhi sanksi setelah dinilai melambat dan menghalangi laju Jesus Rios saat sesi kualifikasi kedua (Q2). Pelanggaran tersebut terjadi di Tikungan 13 Sirkuit Ricardo Tormo.

Hukuman pertama membuat Veda kehilangan sejumlah posisi. Dia kemudian harus kembali melewati jalur penalti untuk menjalani hukuman kedua sehingga semakin tertinggal dari rombongan di depannya.

Meski demikian, pebalap asal Gunungkidul itu tidak menyerah. Veda perlahan memperbaiki posisinya dengan melewati sejumlah rival sepanjang balapan.

Memasuki fase akhir lomba, Veda mulai mendekati Hakim Danish yang berada di posisi ke-12. Jarak keduanya sempat cukup jauh, tetapi Veda terus memangkas ketertinggalan hingga persaingan semakin ketat menjelang garis finis.

Momen penentuan terjadi pada lap terakhir. Veda berhasil melakukan manuver untuk melewati Hakim Danish dan mengamankan posisi ke-12.

Hasil tersebut menjadi penutup positif bagi Veda pada musim debutnya di kejuaraan dunia Moto3. Dia mampu tetap finis di zona poin meski harus kehilangan banyak waktu akibat dua kali menjalani hukuman long lap penalty.

Sementara itu, kemenangan Moto3 Valencia 2026 menjadi milik David Almansa. Pebalap Spanyol tersebut menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 32 menit 36,808 detik.