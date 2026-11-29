JawaPos.com - Pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, bertekad menutup musim Moto3 2026 dengan hasil terbaik. Veda ingin bangkit dari berbagai kesulitan yang dialaminya sepanjang akhir pekan Moto3 Valencia dan mengalihkan seluruh fokus untuk menghadapi balapan pamungkas di Sirkuit Ricardo Tormo, Minggu (29/11).

Veda mengakui belum mampu menunjukkan performa sesuai harapan selama menjalani rangkaian sesi di Valencia. Berbagai kendala sudah dirasakannya sejak hari pertama, mulai dari kondisi lintasan, performa motor, hingga kenyamanan saat berada di atas tunggangannya.

Situasi tersebut membuat Veda harus bekerja ekstra untuk menemukan kecepatan terbaiknya. Dia berusaha melakukan sejumlah perbaikan pada setiap sesi, tetapi beberapa kesalahan membuat penampilannya belum maksimal.

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Masalah yang dihadapi pebalap asal Indonesia itu bahkan berlanjut hingga sesi kualifikasi. Veda kembali mengalami kecelakaan setelah pebalap lain terjatuh tepat di depannya sehingga dia tidak memiliki cukup waktu untuk menghindar.

“Saya tidak terlalu puas dengan jalannya akhir pekan terakhir musim ini. Kami mengalami kesulitan sejak Jumat, baik dengan kondisi lintasan, motor, maupun perasaan saya saat berkendara,” kata Veda dalam keterangan Honda Team Asia, Minggu (29/11).

Kendati demikian, Veda tetap menemukan sisi positif dari rangkaian sesi yang telah dijalaninya. Dia merasa kepercayaan dirinya semakin meningkat, terutama ketika melakukan pengereman.

“Saya merasa kepercayaan diri, terutama saat pengereman, semakin baik. Itu penting,” ujarnya.

Untuk balapan utama Moto3 Valencia, Veda akan memulai perjuangannya dari posisi ke-11. Posisi start tersebut didapat setelah terjadi perubahan susunan grid menyusul penghapusan catatan waktu Hakim Danish akibat pelanggaran batas lintasan atau track limit serta hukuman start dari posisi paling belakang untuk Daniel Munoz.

Meski mendapatkan posisi start yang cukup menjanjikan, Veda tetap harus menghadapi tantangan tambahan. Pembalap berusia 17 tahun itu dijatuhi hukuman double long lap penalty akibat dinilai menghalangi pembalap lain yang sedang menjalani putaran cepat atau hot lap pada sesi kualifikasi kedua (Q2).

Hukuman tersebut bukan pengalaman pertama bagi Veda sepanjang musim ini. Sebelumnya, dia juga pernah menerima long lap penalty ketika tampil di Moto3 Hungaria 2026 karena dianggap mengganggu pembalap lain saat sesi Q2.

Situasi tersebut tentu menjadi pekerjaan tambahan bagi Veda untuk bisa bersaing mendapatkan hasil maksimal di seri terakhir. Namun, dia tidak ingin terlalu larut memikirkan berbagai kejadian yang sudah dilewatinya selama akhir pekan di Valencia.