JawaPos.com – Pol Espargaro kembali mendapat kesempatan tampil di MotoGP 2026. Pembalap asal Spanyol itu dipercaya menggantikan Maverick Vinales di Red Bull KTM Tech3 pada seri penutup musim di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, 27–29 November.

Vinales dipastikan absen setelah proses pemulihan cedera bahunya belum berjalan sesuai harapan. Cedera tersebut dialaminya setelah kecelakaan di GP Jerman 2025. Meski telah menjalani operasi korektif dan berusaha memulihkan kondisinya, pembalap berjuluk Top Gun itu belum bisa kembali ke kondisi terbaik.

Vinales bahkan harus mengundurkan diri dari GP Portugal setelah menjalani sesi latihan bebas pertama (FP1). Dia mengaku masih merasakan nyeri pada bahunya ketika mengendarai motor.

”Saya telah bekerja sangat keras selama sebulan terakhir untuk kembali ke kondisi terbaik dan siap berkompetisi lagi. Sayangnya, karakteristik lintasan ini membuat pengendalian motor menjadi sangat sulit, dan saya juga merasakan nyeri pada bahu saya,” ujar Vinales seperti dikutip dari laman resmi MotoGP.

Keputusan tersebut bukan perkara mudah bagi Vinales. Namun, dia memilih tidak memaksakan diri demi menghindari risiko cedera yang lebih serius.

”Ini adalah keputusan yang sangat berat karena saya ingin terus berjuang, tetapi kami memutuskan bahwa berhenti adalah langkah terbaik,” lanjutnya.

Absennya Vinales membuat KTM kembali memberikan kepercayaan kepada Pol. Pembalap berusia 35 tahun tersebut bukan sosok asing bagi tim. Dia berstatus sebagai test rider KTM dan memiliki pengalaman panjang mengendarai motor RC16.

Penampilannya di Valencia juga menjadi kesempatan keenam Pol bersama motor KTM sepanjang musim ini. Sebelumnya, dia beberapa kali turun sebagai pembalap pengganti ketika Vinales tidak bisa tampil.

Pol Dipanggil saat Jadi Komentator

Pol sebelumnya juga menghadapi situasi mendadak ketika menggantikan Vinales di GP Portugal. Dia mendapat pemberitahuan hanya sekitar satu setengah jam sebelum harus turun ke lintasan. Padahal, saat itu Pol sedang menjalankan tugas sebagai komentator MotoGP untuk DAZN.

”Ketika tahu akan membalap, biasanya Anda mempersiapkan diri beberapa hari sebelumnya dan membayangkan apa yang mungkin terjadi selama akhir pekan. Namun, saya tidak punya waktu untuk itu,” ungkapnya seperti dikutip dari GPOne.

Manajer tim Tech3 Nicolas Goyon menyampaikan apresiasi atas kesediaan Pol kembali membantu tim. Menurut dia, pengalaman Pol menjadi modal penting bagi Tech3 untuk menghadapi seri terakhir musim ini.

”Pol akan mengambil alih motor Tech3 kami untuk seri penutup musim ini. Kami berterima kasih kepadanya karena sekali lagi bersedia membantu tim,” ucap Goyon.

Valencia pun menjadi kesempatan bagi Pol untuk menutup musim dengan hasil positif. Terlebih, sirkuit tersebut memiliki kenangan manis dalam perjalanan kariernya bersama KTM.

Pada 2018, Pol mempersembahkan podium pertama KTM di kelas premier MotoGP di Sirkuit Ricardo Tormo. Kini, dia kembali ke lintasan yang sama dengan misi membantu Tech3 mengakhiri musim 2026.