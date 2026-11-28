JawaPos.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terus mengupayakan penambahan cabang olahraga (cabor) Olimpiade dalam program pertandingan SEA Games 2027 di Malaysia.

Langkah diplomasi tersebut kini mendapat angin segar setelah Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan tidak keberatan dengan usul Indonesia, selama tetap mengikuti mekanisme Federasi SEA Games (SEAGF).

Dukungan itu tidak terlepas dari komunikasi langsung Presiden RI Prabowo Subianto dengan Anwar Ibrahim.

Dalam pembicaraan tersebut, Prabowo meminta pemerintah Malaysia mempertimbangkan kembali penambahan sejumlah cabang olahraga, khususnya yang masuk dalam program Olimpiade.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyambut positif langkah Presiden Prabowo yang memberikan perhatian terhadap kepentingan olahraga nasional.

Menurut dia, dukungan tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memperjuangkan kesempatan lebih luas bagi atlet di pesta olahraga Asia Tenggara tersebut.

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“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan perhatian begitu besar terhadap olahraga Indonesia, bahkan secara langsung menyampaikan hal ini kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim,” ujar Erick dalam keterangannya, Sabtu (28/11).

Sebelum komunikasi tingkat kepala negara dilakukan, Kemenpora sebenarnya telah lebih dahulu menempuh jalur diplomasi melalui surat resmi.

Surat tersebut dikirimkan kepada SEAGF dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia untuk meminta penambahan sejumlah cabang olahraga beserta nomor pertandingan.

Erick memastikan pihaknya tidak akan berhenti sampai di situ.

Kemenpora juga akan menggandeng Komite Olimpiade Indonesia (KOI) untuk memperkuat komunikasi dan diplomasi dengan SEAGF agar usulan tersebut bisa mendapatkan hasil sesuai harapan.

“Saya akan memberikan atensi khusus dan terus mengawal proses ini. Saya juga akan meminta Komite Olimpiade Indonesia untuk mengoptimalkan upaya diplomasi melalui SEAGF agar cabang-cabang olahraga Olimpiade yang sebelumnya tidak masuk dalam program pertandingan dapat kembali dipertandingkan pada SEA Games Malaysia 2027,” terang Erick.

Meski begitu, Erick memahami bahwa penambahan cabang olahraga tetap harus melalui prosedur yang berlaku.

Karena itu, Indonesia akan terus mengawal proses tersebut dengan tetap menghormati kewenangan dan mekanisme pengambilan keputusan di SEAGF.

Sikap positif juga disampaikan Anwar Ibrahim setelah dirinya menerima permintaan langsung dari Presiden Prabowo.

Dia menyebut pemerintah Malaysia pada prinsipnya tidak keberatan apabila Indonesia mengajukan penambahan dua atau tiga cabang olahraga dalam SEA Games 2027.

“Presiden Indonesia (Prabowo Subianto) bertanya kepada saya apakah dua atau tiga cabang olahraga yang diusulkan dapat ditambahkan. Saya tidak keberatan. Saya telah menanyakannya kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan mereka juga tidak keberatan,” ujar Anwar saat peluncuran Hari Olahraga Nasional 2026 di Sirkuit Internasional Sepang, Sabtu (28/11).

Anwar juga menegaskan bahwa Malaysia terbuka terhadap usulan penambahan cabang olahraga dari negara-negara peserta SEA Games.

Tidak hanya Indonesia, sejumlah negara seperti Thailand, Filipina, dan Singapura juga disebut memiliki kepentingan dalam pengembangan program pertandingan.

“Kami mendukung penambahan cabang olahraga dan tidak ingin menghalanginya. Namun, prosesnya harus mengikuti keputusan SEAGF,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Dr. Taufiq mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Indonesia pada 13 November.

Permohonan tersebut berisi usulan agar sejumlah cabang olahraga dan nomor pertandingan tambahan dapat dipertimbangkan untuk masuk dalam program SEA Games 2027.

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Taufiq turut meluruskan anggapan bahwa surat dari Indonesia berkaitan dengan ancaman boikot terhadap penyelenggaraan SEA Games.

Dia menegaskan, surat tersebut murni merupakan permintaan agar Malaysia mempertimbangkan kembali sejumlah cabang olahraga yang dinilai perlu dipertandingkan.

Pemerintah Malaysia pun menghormati aspirasi yang disampaikan Indonesia dan berkomitmen memberikan tanggapan resmi atas usulan tersebut.