JawaPos.com - Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) mengumumkan delapan atlet Indonesia akan mengikuti kejuaraan atletik Benita Willis Shield Meet 2026 di Brisbane, Australia, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari akun Instagram resmi PB PASI, Sabtu, kedelapan atlet tersebut dijadwalkan berlaga di lintasan pemanasan Queensland Sport and Athletics Centre (QSAC), Brisbane, pada hari yang sama waktu setempat.

Keikutsertaan mereka dalam kejuaraan tersebut merupakan bagian dari rangkaian program pemusatan latihan (training camp) di Australia.

Kejuaraan itu menjadi ajang uji coba untuk mengukur perkembangan hasil latihan sekaligus menjaga atmosfer kompetitif para atlet selama berada di Australia.

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Benita Willis Shield Meet merupakan seri ketiga Queensland Shield Series musim 2026/2027, rangkaian kompetisi antarklub yang diselenggarakan oleh Queensland Athletics.

Kejuaraan yang mempertandingkan berbagai nomor lintasan (track) dan lapangan (field) tersebut juga masuk dalam kalender kompetisi pemeringkatan World Athletics kategori F.

Kejuaraan tersebut dinamai untuk menghormati Benita Willis, legenda pelari jarak jauh Australia yang tampil dalam empat edisi Olimpiade dan meraih gelar juara dunia lintas alam (World Cross Country) pada 2004.

Berikut daftar atlet Indonesia yang mengikuti Benita Willis Shield Meet 2026 beserta nomor perlombaan dan asal provinsi:

Dina Aulia – 100 meter (Kalimantan Selatan)

Maria Natalia Londa – 100 meter (Bali)

Emilia Nova – 100 meter gawang (DKI Jakarta)

Diva Renatta Jayadi – lompat galah (DKI Jakarta)

Wahyudi Putra – 800 meter (DKI Jakarta)

Pandu Sukarya – 3.000 meter (Jawa Barat)

Hendro – 3.000 meter (Jawa Barat)