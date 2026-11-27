JawaPos.com - Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) yang dicopot PSSI Michael Sianipar memenuhi panggilan Komite Etik PSSI di GBK Arena, Senayan, Jakarta, Jumat (27/11).

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan laporan yang diajukannya terhadap Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi terkait polemik pemberhentian dirinya dari jabatannya.

Michael datang langsung untuk memberikan keterangan sekaligus menjelaskan sejumlah hal yang menjadi dasar laporannya.

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Dia mengapresiasi langkah Komite Etik PSSI yang telah merespons dan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

“Hari ini saya datang memenuhi panggilan dari Komite Etik PSSI terkait dengan laporan yang sudah saya sampaikan,” kata Michael kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/11).

Laporan tersebut sebelumnya dilayangkan Michael menyusul penerbitan Surat Keputusan (SK) pemberhentian dirinya sebagai Ketum FFI.

Dalam laporan itu, dia turut mempersoalkan proses penerbitan SK yang melibatkan Erick Thohir dan Yunus Nusi.

Michael menyebut dirinya menjadi pihak pertama yang dimintai keterangan karena berstatus sebagai pelapor.

Dia berharap proses pemeriksaan dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku sebelum Komite Etik mengambil keputusan.

“Tentu karena saya sebagai pelapor, jadi saya yang pertama dipanggil, dan nanti akan ditelusuri, prosesnya berjalan,” ucap Michael.

Pemeriksaan terhadap Michael berlangsung selama kurang lebih dua jam.

Selama proses tersebut, dia mengaku mendapat banyak pertanyaan dari Komite Etik PSSI, terutama mengenai substansi persoalan yang dilaporkannya.

Dia berharap seluruh persoalan yang terjadi di tubuh FFI dapat ditangani secara adil dan profesional.

Michael juga meyakini Komite Etik memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga marwah organisasi PSSI.

“Status saya adalah sebagai anggota dari keluarga besar institusi PSSI yang mencari keadilan, kebenaran, dan jawaban,” ujar Michael.

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Lebih lanjut, Michael mengaku ingin mendapatkan penjelasan mengenai alasan pemberhentian dirinya dari posisi Ketum FFI.

Menurut dia, proses pemeriksaan tersebut menjadi kesempatan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan yang memang dilakukannya selama menjalankan tugas organisasi.

Michael juga menegaskan tidak akan menghindari konsekuensi apa pun dari hasil pemeriksaan Komite Etik PSSI.

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Dia mengaku siap menerima keputusan apabila nantinya ditemukan bahwa dirinya merupakan pihak yang melakukan kesalahan.

“Kalau memang saya dinyatakan nanti, oh ternyata yang salah saya, saya yang harusnya dilaporkan, kira-kira gitu, misalkan, saya siap menerima,” terang dia.

Meski demikian, Michael belum mengetahui kapan Komite Etik PSSI akan menyelesaikan pemeriksaan dan mengeluarkan keputusan terkait laporannya.

Dia memilih menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada komite yang berwenang.