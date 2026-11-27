JawaPos.com - Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez mengungkapkan salah satu alasan di balik keputusannya pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2026.

Marquez mengaku mulai dihantui ketakutan terhadap cedera setelah mengalami kecelakaan di MotoGP Indonesia 2025.

Marquez menyebut insiden di Sirkuit Mandalika tersebut bukan sekadar kecelakaan biasa dalam perjalanan kariernya.

Sebab, dampaknya membuat dia kembali mengalami gangguan penglihatan yang sebelumnya juga pernah menghantuinya.

Kondisi tersebut ternyata tidak hanya terjadi setelah MotoGP Indonesia 2025.

Marc Marquez juga kembali mengalami diplopia seusai menjalani balapan di Le Mans dalam Grand Prix Prancis, meski durasinya lebih singkat.

Marquez menceritakan pengalaman tersebut dalam konferensi pers yang membahas keputusan pensiunnya pada Jumat (27/11).

Dia mengakui bahwa pengalaman tersebut membuatnya mulai mempertimbangkan kembali risiko yang harus dihadapi apabila terus melanjutkan karier sebagai pembalap profesional.

"Setelah GP Indonesia, selain cedera, saya kembali mengalami diplopia atau penglihatan ganda selama 48 jam. Setelah Le Mans, saya kembali mengalami penglihatan ganda selama 12 jam,” ujar Marquez dalam konferensi pers keputusan pensiunnya, Jumat (27/11).

Meski akhirnya berhasil pulih, kejadian tersebut memberikan pengaruh besar terhadap cara Marquez menjalani balapan.

Dia mulai lebih berhati-hati dan berusaha mengurangi risiko kecelakaan, terutama ketika memasuki paruh kedua musim.

“Untungnya, saya bisa pulih dengan baik. Ini salah satu alasan saya mulai lebih mengendalikan risiko dan lebih jarang terjatuh pada paruh kedua musim ini," sambung dia.

Lebih lanjut, Marquez mengungkapkan bahwa hal yang paling membuatnya khawatir bukanlah kecepatan ataupun mengendarai motor dalam persaingan MotoGP.

Justru kemungkinan kembali mengalami cedera menjadi ketakutan terbesar yang mulai muncul dalam pikirannya.

"Namun, ada hal lain yang mulai membuat saya takut. Bukan takut pada motor atau kecepatan, melainkan cedera yang saya alami," terang dia.

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MotoGP Indonesia memang memiliki catatan kurang menyenangkan bagi pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut.

Sejak digelar di Sirkuit Mandalika pada 2022, Marquez beberapa kali gagal mendapatkan hasil maksimal.

Pada edisi 2022, dia bahkan harus melewatkan balapan utama setelah mengalami kecelakaan ketika menjalani sesi pemanasan.

Setahun berikutnya, Marquez kembali terjatuh saat balapan utama sehingga gagal menyelesaikan lomba.

Nasib kurang beruntung kembali menghampirinya pada MotoGP Indonesia 2024. Kali ini, masalah mesin membuat Marquez tidak mampu menyelesaikan balapan di Mandalika.

Rentetan hasil buruk tersebut berlanjut pada MotoGP Indonesia 2025.

Marquez kembali mengalami kecelakaan dan gagal menuntaskan balapan utama, sekaligus menambah panjang catatan sulitnya ketika tampil di Sirkuit Mandalika.

Baru pada MotoGP Indonesia 2026, Marquez berhasil mengakhiri rentetan hasil kurang memuaskan tersebut.