JawaPos.com – Marc Marquez resmi mengumumkan pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2026. Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut akan menjalani balapan terakhirnya di Grand Prix Valencia setelah mengoleksi 10 gelar juara dunia sepanjang karier.

Keputusan mengejutkan itu diumumkan menjelang sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Valencia, Jumat (27/11). Marquez menyampaikan kabar tersebut dari garasi Ducati, sebelum kemudian menjelaskan alasan di balik keputusannya dalam konferensi pers.

Pengumuman itu terasa mengejutkan karena pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut baru saja memastikan gelar juara dunia MotoGP 2026. Ia memilih mengakhiri perjalanan di kelas premier ketika kembali berada di puncak persaingan.

Namun, di balik pencapaian tersebut, Marquez mengaku kondisi fisiknya semakin sulit dihadapi. Cedera pada lengan dan bahu kanan, ditambah dua episode gangguan penglihatan ganda atau diplopia, membuatnya mulai memikirkan kembali risiko yang harus diambil sebagai pembalap.

Cedera dan Diplopia Membuat Marc Marquez Mulai Merasa Takut

Marquez mengungkapkan bahwa dirinya mulai merasakan ketakutan yang berbeda ketika berada di lintasan. Bukan takut terhadap kecepatan atau sepeda motor, melainkan kekhawatiran terhadap cedera yang masih membekas.

Pembalap asal Spanyol itu menjelaskan bahwa kondisi lengan kanannya semakin melemah. Ia juga harus menjalani operasi tambahan pada bahu kanan setelah GP Prancis atau Le Mans.

Situasi tersebut membuatnya menyadari bahwa ambisi untuk terus bersaing tidak bisa dilepaskan dari kondisi tubuh yang harus menanggung konsekuensi setiap kecelakaan.

"Saya seorang petarung, tetapi ada hal lain, yaitu saya mulai merasa takut. Bukan takut pada motor, bukan pula takut pada kecepatan, melainkan karena cedera yang masih ada," ungkap Marquez dalam konferensi pers MotoGP Valencia.

Selain cedera lengan, Marquez juga mengungkapkan bahwa gangguan penglihatan ganda kembali dialaminya dua kali sepanjang musim 2026.

Episode pertama terjadi setelah Grand Prix Indonesia dan berlangsung selama sekitar 48 jam. Gangguan serupa kembali muncul setelah GP Prancis atau Le Mans dengan durasi sekitar 12 jam.

"Setelah GP Indonesia, selain cedera pada lengan, saya kembali mengalami penglihatan ganda selama 48 jam. Setelah Le Mans, saya kembali mengalaminya selama 12 jam. Beruntung, kedua kali itu saya bisa pulih dengan baik," jelasnya.

Marquez mengatakan dua kejadian tersebut menjadi salah satu alasan dirinya lebih berhati-hati ketika mengambil risiko. Ia mengaku lebih jarang mengalami kecelakaan pada paruh kedua musim.

Gangguan penglihatan ganda atau diplopia merupakan kondisi ketika seseorang melihat dua bayangan dari satu objek. Dalam balapan MotoGP yang membutuhkan ketepatan membaca lintasan, jarak, dan posisi pembalap lain, gangguan tersebut tentu menjadi persoalan serius.

Meski demikian, Marquez menegaskan dirinya masih merasa kompetitif. Ia tetap memiliki kecepatan dan motivasi untuk bersaing, tetapi mulai menyadari bahwa ada batas yang perlu diperhitungkan.

"Saya masih cepat dan merasa kompetitif, tetapi terkadang lebih baik memikirkannya kembali," ujarnya.

Keputusan Pensiun Dibuat Setelah GP Motegi Marquez ternyata sudah memutuskan pensiun setelah menjalani Grand Prix Jepang di Sirkuit Motegi pada Oktober 2026.

Keputusan tersebut disimpannya sendiri selama beberapa waktu. Satu-satunya orang yang mengetahui rencana itu sejak awal adalah adiknya, Alex Marquez, yang juga berkarier di MotoGP.

Marquez sengaja tidak mengumumkan rencana pensiun lebih cepat karena masih ingin menjaga fokus dalam perebutan gelar juara dunia musim ini.

Ia menilai pembicaraan mengenai masa depan kariernya berpotensi menguras energi dan mengganggu konsentrasi ketika persaingan gelar masih berlangsung.

"Keputusan saya dibuat setelah GP Motegi. Satu-satunya orang di dunia yang mengetahuinya adalah adik saya, Alex," ungkapnya.

Marquez juga menjelaskan bahwa keputusan tersebut tidak bergantung pada hasil akhir perebutan gelar. Ia sudah mantap mengakhiri karier, baik berhasil menjadi juara dunia maupun tidak.

Keputusan mengumumkannya pada hari pertama aktivitas GP Valencia juga dilakukan sesuai keinginannya sendiri. Ia ingin menyampaikan kabar tersebut setelah perjuangan merebut gelar juara dunia 2026 selesai.

Marquez mengaku telah memberi tahu Ducati pada Kamis malam sebelum pengumuman resmi. Sementara itu, anggota keluarga lainnya baru mengetahui keputusan tersebut menjelang pengumuman di Valencia.

10 Gelar Juara Dunia Jadi Warisan Marc Marquez Marc Marquez akan mengakhiri karier balapnya dengan koleksi 10 gelar juara dunia di tiga kelas berbeda.

Rinciannya terdiri atas satu gelar kelas 125cc, satu gelar Moto2, dan delapan gelar MotoGP. Pencapaian di kelas premier tersebut membuatnya menyamai rekor delapan gelar juara dunia MotoGP milik Giacomo Agostini.

Gelar 2026 menjadi penutup perjalanan panjang Marquez di kelas tertinggi. Ia pertama kali menjadi juara dunia MotoGP pada 2013, ketika masih berstatus sebagai pembalap debutan.

Kariernya kemudian diwarnai berbagai pencapaian, persaingan sengit, serta periode panjang menghadapi cedera. Setelah melewati masa sulit, Marquez kembali meraih gelar juara dunia dan menutup musim 2026 sebagai juara bertahan.

Grand Prix Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo pun menjadi panggung terakhirnya sebagai pembalap MotoGP.