JawaPos.com - Keputusan Marc Marquez pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2026 menjadi penutup perjalanan panjang yang penuh lika-liku.

Pembalap Ducati Corse tersebut tidak hanya dikenal karena deretan prestasinya, tetapi juga perjuangan menghadapi berbagai cedera serius yang sempat mengancam kariernya.

Sepanjang karier di MotoGP, Marquez dikenal sebagai pebalap dengan gaya balap agresif.

Karakter tersebut kerap membuatnya terlibat kecelakaan ketika berusaha menemukan batas maksimal kemampuan motor yang ditungganginya.

Salah satu masa paling berat dalam perjalanan karier Marquez terjadi pada 2020.

Kecelakaan di seri balapan Spanyol membuatnya mengalami cedera serius pada lengan kanannya hingga harus menjalani beberapa kali operasi.

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Proses pemulihan yang dijalaninya tidak berlangsung singkat.

Marquez bahkan harus kembali masuk ruang operasi pada Juli, Agustus, dan Desember 2020 setelah mengalami berbagai permasalahan akibat cedera tersebut.

Kondisinya semakin rumit setelah muncul komplikasi berupa infeksi tulang pada bagian lengan yang mengalami cedera.

Permasalahan itu membuat Marquez kembali menjalani operasi pada 2022 demi memperbaiki kondisi fisiknya.

Rentetan cedera tersebut turut memengaruhi perjalanan Marquez bersama Honda.

Setelah bertahun-tahun memperkuat pabrikan Jepang tersebut, ia akhirnya memutuskan meninggalkan tim pada akhir musim 2023.

Marquez menerima tantangan baru dengan bergabung bersama Gresini Racing pada MotoGP 2024.

Keputusan tersebut terbukti menjadi titik balik penting karena dia perlahan mampu menemukan kembali kecepatan dan daya saingnya di lintasan.

Performa impresif bersama Gresini membuka jalan bagi Marquez untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati.

Bersama pabrikan asal Italia tersebut, dia sukses menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu pembalap terbaik di kelas utama.

Puncaknya, Marquez berhasil merebut gelar juara dunia MotoGP 2025 setelah melewati perjalanan panjang untuk kembali ke level tertinggi.

Keberhasilan itu menjadi pembuktian bahwa dirinya mampu bangkit meski sempat menghadapi berbagai persoalan fisik yang serius.

Pada musim 2026, Marquez kembali menorehkan pencapaian besar dengan meraih gelar juara dunia kedelapan di kelas para raja. Gelar tersebut dipastikan setelah penampilannya di MotoGP Portugal.

Gelar juara tersebut membawa Marquez menyamai rekor delapan gelar juara dunia kelas utama milik Giacomo Agostini.

Torehan tersebut juga membuat The Baby Alien melewati koleksi gelar rivalnya, Valentino Rossi.

Namun, keberhasilan tersebut tidak lantas membuat perjalanan Marquez terbebas dari masalah cedera.

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Kecelakaan yang dialaminya di seri Indonesia pada musim sebelumnya kembali memunculkan persoalan pada bagian bahu.

Gangguan pada bahu tersebut masih membayangi Marquez ketika memasuki musim 2026.

Kondisinya bahkan mengharuskannya menjalani operasi lanjutan sehingga aktivitasnya di lintasan sempat terganggu.

Meski berulang kali dihantam masalah fisik, Marquez tetap mampu memperlihatkan mentalitas seorang juara.

Dia berhasil melewati berbagai rintangan hingga kembali berada di puncak persaingan MotoGP sebelum akhirnya memutuskan mengakhiri karier profesionalnya.

Keputusan pensiun pada penghujung musim 2026 sekaligus menjadi akhir dari perjalanan panjang The Baby Alien di kejuaraan dunia balap motor.