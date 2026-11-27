JawaPos.com – Petenis putri Indonesia Janice Tjen akan menghadapi petenis andalan Filipina Alex Eala dalam laga eksibisi di Philippine Arena, Bulacan, Filipina, Selasa (8/12/2026). Pertandingan utama tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 15.00 waktu setempat atau 14.00 WIB.

Duel itu menjadi bagian dari acara bertajuk Alex Eala Live: Game. Set. Celebrate, yang digelar untuk merayakan kepulangan Eala ke Filipina. Pertemuan dua petenis Asia Tenggara tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam acara yang juga menghadirkan sejumlah pertandingan dan hiburan.

Janice menyambut positif kesempatan tampil di Filipina. Pertandingan tersebut menjadi momen baginya untuk kembali berbagi lapangan dengan Eala di hadapan publik tuan rumah.

"Saya sangat menantikan pertandingan melawan Alex di Manila dan menjadi bagian dari acara yang sangat spesial ini. Saya yakin bermain di hadapan penonton sebanyak itu akan menjadi pengalaman luar biasa," ujar Janice, dikutip dari Tatler Asia.

Pertandingan tersebut juga menjadi panggung bagi Janice untuk menunjukkan perkembangan kariernya di level internasional. Petenis berusia 24 tahun itu pernah menembus peringkat ke-36 dunia, yang menjadi posisi terbaik dalam kariernya. Pada pembaruan ranking WTA 16 November 2026, Janice menempati peringkat ke-60 dunia.

Janice juga baru saja mencatatkan hasil positif di Chennai Open 2026. Dia berhasil melangkah hingga partai final sebelum dikalahkan petenis Polandia Magda Linette dengan skor 7-5, 1-6, 4-6. Hasil tersebut memperlihatkan kemampuannya bersaing di turnamen level WTA.

Di sisi lain, Alex Eala mengaku antusias menghadapi Janice. Petenis Filipina tersebut sudah mengenal Janice sejak lama, termasuk ketika keduanya masih berkompetisi di level junior.

"Saya sudah mengenal Janice sejak lama. Saya rasa saya baru sekali menghadapinya di sirkuit profesional. Saya juga pernah bermain ganda dengannya, jadi menurut saya dia pemain dengan pukulan yang sangat kuat," ujar Eala.

Eala juga menilai Janice memiliki kemampuan yang komplet. Dia menyoroti kekuatan servis, forehand, sentuhan bola, hingga pukulan slice yang dimiliki petenis Indonesia tersebut.

Meski berstatus pertandingan eksibisi, Eala memastikan akan tetap memberikan penampilan terbaik. Dia ingin menghadirkan pertandingan yang menarik bagi para pendukungnya di Filipina.

"Saya akan membawa seluruh kemampuan saya. Kalian akan melihat semuanya. Namun, saya yakin pertandingan ini akan berlangsung intens," tegasnya.

Janice dan Eala sudah saling mengenal sejak level junior pada 2018. Keduanya kemudian bertemu di perempat final Sao Paulo Open 2025. Dalam pertemuan profesional tersebut, Janice berhasil mengalahkan Eala dua set langsung dengan skor 6-4, 6-1.