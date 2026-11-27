JawaPos.com - Francesco Bagnaia menjalani perpisahan emosional dengan Ducati Lenovo Team menjelang seri penutup MotoGP 2026 di Valencia. Pembalap asal Italia tersebut menuliskan pesan penuh haru setelah delapan tahun menjalin kebersamaan dengan pabrikan Borgo Panigale.

Melalui akun Instagram pribadinya, Bagnaia menyampaikan terima kasih kepada Ducati dan orang-orang yang telah mendampinginya selama perjalanan karier tersebut.

"Delapan tahun cinta tanpa syarat. Terima kasih, dari lubuk hatiku yang terdalam," tulis Bagnaia pada Jumat (27/11/2026).

Dalam video perpisahan yang dibagikan, pembalap berusia 29 tahun itu terlihat meneteskan air mata. Momen tersebut turut disaksikan keluarga Bagnaia serta sejumlah petinggi Ducati, termasuk General Manager Ducati Corse Gigi Dall'Igna.

Acara perpisahan itu menjadi penanda berakhirnya perjalanan Bagnaia bersama Ducati setelah delapan tahun. Dia akan melanjutkan karier bersama Aprilia Racing mulai MotoGP 2027 dengan kontrak berdurasi empat tahun.

Bagnaia mulai bekerja sama dengan Ducati pada 2018 ketika masih berkompetisi di kelas Moto2. Setahun kemudian, dia mendapat kesempatan promosi ke kelas utama MotoGP bersama tim satelit Pramac Racing.

Pada 2021, Bagnaia naik ke tim pabrikan Ducati Lenovo Team. Dia langsung menunjukkan performa kompetitif dengan finis sebagai runner-up pada musim tersebut.

Puncak keberhasilan Bagnaia bersama Ducati terjadi pada 2022. Dia berhasil merebut gelar juara dunia MotoGP, sekaligus mengakhiri penantian panjang Ducati untuk kembali memiliki juara dunia pembalap.

Bagnaia kemudian mempertahankan gelarnya pada 2023. Dia kembali menjadi runner-up pada 2024 sebelum kesulitan menjaga konsistensi dalam dua musim berikutnya.

Pada 2025 dan 2026, Marc Marquez menjadi juara dunia MotoGP. Sementara itu, Bagnaia menghadapi periode yang lebih sulit hingga akhirnya memutuskan membuka lembaran baru bersama Aprilia.

Sayangnya, Bagnaia tidak bisa menjalani balapan terakhirnya bersama Ducati di GP Valencia pada Minggu (29/11/2026). Dia belum mendapat izin medis untuk kembali mengendarai motor setelah mengalami kecelakaan dalam sprint race GP Qatar.

Dalam insiden tersebut, Bagnaia terlibat tabrakan dengan Fermin Aldeguer. Dia mengalami patah tulang pada metatarsal keempat dan kelima di kaki kanan, sehingga harus menjalani operasi dan proses pemulihan.