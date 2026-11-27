JawaPos.com — Marc Marquez resmi mengumumkan pensiun dari MotoGP setelah musim 2026 berakhir, sekaligus menutup karier dengan koleksi 10 gelar juara dunia yang melampaui sembilan titel milik Valentino Rossi.

Pembalap Ducati asal Spanyol tersebut akan menjalani balapan terakhirnya pada MotoGP Valencia 2026 di Sirkuit Ricardo Tormo, setelah memastikan gelar kedelapan kelas utama.

Keputusan mengejutkan tersebut diumumkan melalui media sosial Marc Marquez, Ducati, dan MotoGP menjelang seri penutup musim.

Pengumuman ini sekaligus mengakhiri perjalanan panjang pembalap berjuluk The Baby Alien yang berhasil menyamai rekor delapan gelar kelas utama milik Giacomo Agostini.

"Resmi sudah. Marc Marquez telah memutuskan untuk pensiun dari MotoGP, dan Grand Prix Valencia 2026 akan menjadi balapan terakhirnya sebagai pembalap profesional serta bersama Ducati," tulis sebuah rilis singkat di media sosial Marquez, Ducati, dan MotoGP.

Marquez dijadwalkan memberikan penjelasan lebih lanjut melalui konferensi pers di Sirkuit Ricardo Tormo pada pukul 12.15 waktu setempat atau 18.15 WIB.

Keputusan pensiun tersebut menjadi sorotan karena diumumkan hanya beberapa hari setelah dirinya memastikan gelar juara dunia MotoGP 2026.

Marc Marquez Pensiun setelah Mengunci Gelar Dunia ke-10 Marc Marquez memastikan gelar juara dunia MotoGP 2026 setelah finis kedelapan dalam balapan utama GP Portugal, Minggu (22/11/2026).

Hasil tersebut membuat pembalap Ducati itu unggul 43 poin atas Jorge Martin dari Aprilia Racing dengan hanya satu seri tersisa.

Keunggulan tersebut sudah cukup untuk memastikan gelar juara dunia meskipun Marquez tidak memenangi balapan di Portugal.

Dengan demikian, dirinya berhasil mempertahankan mahkota juara setelah sebelumnya menjadi kampiun MotoGP 2025.

Keberhasilan mempertahankan gelar memperlihatkan kemampuan Marquez menjaga konsistensi sepanjang persaingan musim 2026.

Pencapaian tersebut juga menjadi penutup istimewa bagi kariernya setelah melewati berbagai tantangan dalam perjalanan sebagai pembalap profesional.

Sepanjang karier Grand Prix, Marquez mengumpulkan satu gelar kelas 125cc, satu titel Moto2, dan delapan gelar kelas utama MotoGP.

Total 10 gelar tersebut menempatkannya di atas Valentino Rossi yang mengakhiri karier dengan sembilan titel dunia.

Marc Marquez vs Valentino Rossi, Siapa Unggul dalam Koleksi Gelar? Marc Marquez kini unggul atas Valentino Rossi dalam jumlah gelar juara dunia, baik di kelas utama maupun seluruh kategori Grand Prix.

Pembalap Spanyol tersebut mengoleksi delapan gelar kelas utama, sedangkan Rossi menutup karier dengan tujuh titel.

Valentino Rossi yang pensiun pada 2021 mengumpulkan sembilan gelar dunia sepanjang perjalanan kariernya. Rinciannya meliputi satu gelar kelas ringan, satu gelar kelas menengah, serta tujuh gelar kelas utama.

Sementara itu, Marquez mencatatkan 10 gelar dunia dengan komposisi satu titel kelas ringan, satu kelas menengah, dan delapan kelas utama.

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Selisih satu gelar tersebut menjadi pembeda paling mencolok dalam perbandingan prestasi kedua legenda balap motor.

Menariknya, Marquez juga menyamai catatan Giacomo Agostini yang mengoleksi delapan gelar dunia kelas utama 500cc.

Namun, Agostini masih memegang rekor keseluruhan dengan 15 gelar dunia, termasuk tujuh titel kelas 350cc.

Perbandingan tersebut membuat perdebatan mengenai pembalap terbaik sepanjang masa atau Greatest of All Time (GOAT) semakin menarik.

Sebab, jumlah gelar bukan satu-satunya indikator untuk menilai dominasi seorang pembalap sepanjang kariernya.

Valentino Rossi Masih Unggul dalam Rekor Kemenangan dan Podium Valentino Rossi tetap memiliki keunggulan atas Marc Marquez dalam jumlah kemenangan dan podium berdasarkan statistik yang tersedia.

The Doctor mengoleksi 89 kemenangan kelas utama, sementara The Baby Alien mencatatkan 80 kemenangan.

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Jika seluruh kelas Grand Prix dihitung, Rossi mengumpulkan 115 kemenangan sepanjang karier profesionalnya. Marquez berada di belakangnya dengan 104 kemenangan, atau terpaut 11 kemenangan dari pembalap asal Italia tersebut.

Perbedaan semakin terlihat ketika membandingkan jumlah podium yang berhasil diraih kedua pembalap sepanjang kariernya. Rossi mencatatkan 235 podium di seluruh kelas Grand Prix, sedangkan Marquez mengoleksi 173 podium.

Khusus kelas utama, Rossi membukukan 199 podium dan Marquez memiliki 134 podium berdasarkan data perbandingan yang disajikan.

Statistik tersebut memperlihatkan keunggulan Rossi dalam akumulasi hasil balapan, meskipun Marquez memiliki lebih banyak gelar dunia.

Namun, Marquez memiliki catatan lebih tinggi dalam kategori pole position dengan 78 kali dibandingkan 55 milik Rossi.

Keunggulan ini menjadi salah satu indikator kemampuan The Baby Alien mencatatkan kecepatan terbaik dalam sesi kualifikasi.

Deretan Rekor Marc Marquez vs Valentino Rossi di MotoGP Perbandingan statistik Marc Marquez dan Valentino Rossi memperlihatkan keunggulan berbeda dalam sejumlah kategori penting.

Marquez memimpin koleksi gelar dan pole position, sedangkan Rossi unggul dalam kemenangan serta jumlah podium.

Statistik balapan Marc Marquez vs Valentino Rossi. (grafis by Moch. Rizky Pratama Putra)

Data tersebut memperlihatkan dua pembalap dengan karakter pencapaian berbeda sepanjang perjalanan mereka di kejuaraan dunia balap motor.

Marquez memiliki keunggulan dalam perolehan titel, sedangkan Rossi mempertahankan keunggulan dalam akumulasi kemenangan dan podium.

Jumlah balapan yang tercantum juga menunjukkan perbedaan panjang perjalanan kompetitif kedua pembalap dalam data tersebut.

Karena itu, perbandingan jumlah kemenangan dan podium perlu mempertimbangkan kesempatan tampil masing-masing pembalap.

Siapa GOAT MotoGP setelah Marc Marquez Resmi Pensiun? Pensiunnya Marc Marquez setelah meraih gelar dunia ke-10 membuka kembali perdebatan mengenai sosok pembalap terbaik sepanjang sejarah MotoGP.

Persaingan reputasi antara The Baby Alien dan Valentino Rossi kini dapat dibandingkan melalui pencapaian akhir karier keduanya.

Marquez memiliki modal kuat berupa delapan gelar kelas utama yang menyamai pencapaian legendaris Giacomo Agostini.

Sementara itu, Rossi tetap unggul dalam kemenangan, podium, dan total balapan berdasarkan statistik perbandingan yang tersedia.

Perdebatan tersebut tidak harus menghasilkan satu nama sebagai pemenang karena setiap indikator menawarkan sudut pandang berbeda.

Koleksi gelar menunjukkan keberhasilan dalam perebutan kejuaraan, sementara kemenangan dan podium menggambarkan akumulasi prestasi sepanjang kompetisi.

Bagi Marquez, keputusan gantung helm setelah MotoGP Valencia 2026 menjadi akhir perjalanan yang sarat pencapaian bersejarah.